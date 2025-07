Fabio Canino, chi è Emanuele, il compagno di (quasi) 30 anni più giovane

IPA Fabio Canino

C’è chi pensa che le storie più belle nascano per caso. Altri credono nel destino. Fabio Canino, volto amato della televisione italiana e longevo giudice di Ballando con le stelle, ci mette un terzo ingrediente: la pazienza. Quella del suo Emanuele, il compagno che ha saputo conquistarlo a suon di telefonate quotidiane, con costanza e gentilezza, fino a fargli dire un sì inaspettato, ma profondo. Oggi, dopo tre anni insieme, Canino si racconta parlando del suo lavoro, della sua vita, e soprattutto dell’amore che l’ha salvato.

Chi è Emanuele, il compagno di Fabio Canino

Quando parla di Emanuele, Fabio Canino mostra il lato più dolce di sé. Lo stilista riminese ha 32 anni, quasi trent’anni meno di lui. Ma nell’intimità della relazione, la differenza scompare. “Dopo un mese di telefonate quotidiane, è successo. Era tutto così perfetto che una mia amica l’ha fatto seguire. Voleva essere sicura che non ci fosse niente sotto. Non c’era niente. Solo amore”, ha spiegato in una lunga intervista concessa a Il Messaggero.

Da allora, convivono a Roma. “È la mia prima convivenza. Ho imparato ad ascoltare, sono diventato più accondiscendente. Ho imparato a dire noi”. Canino non ha di certo bisogno di effetti speciali per raccontare la felicità: gli bastano i gesti semplici, le abitudini condivise e l’ascolto. E una frase che racchiude tutto il significato di questi anni trascorsi a riscoprire anche se stesso: “È tutto nuovo, ma va bene così”.

A quanto pare, però, non ha alcuna fretta di formalizzare quest’unione: “Lui vorrebbe, ma io no. Ha 32 anni, è troppo giovane. Perché rovinargli la vita?”, ha spiegato, lasciando intendere che c’è ancora tempo per compiere il passo successivo anche se non è di certo detto che non possa accadere. Per ora si gode il momento, che è tutto nuovo per lui e arrivato inaspettatamente a 61 anni, quando probabilmente si era già rassegnato a vivere felicemente da single.

L’amore per Ballando con le stelle

Non ci gira intorno, Fabio Canino: Ballando con le Stelle non è solo uno show, è lo show. “È il vero sabato sera della TV italiana”, dichiara con orgoglio. E a sentirlo, sembra quasi di rivedere la grande pista rossa, contornata dalla giuria al completo con Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Canino è pronto a tornare il 27 settembre, quando – dice lui – tutto ricomincerà come ogni anno, ma con una consapevolezza che Ballando è certamente il programma più aperto della nostra televisione.

Non è solo intrattenimento, ma un manifesto inclusivo: “Trans, drag, due uomini che ballano insieme, una ballerina senza una gamba… da noi c’è spazio per tutti”. Eppure, dietro l’apparente leggerezza con cui Fabio Canino ha saputo farsi amare dal grande pubblico, c’è la consapevolezza amara di un’industria che fatica ad accettare chi esce dagli schemi. Nell’intervista al quotidiano romano, ha raccontato: “Se anni fa era normale che un conduttore fosse gay, oggi è motivo di discussione. Siamo tornati molto indietro”. E rincara la dose: “Se non sei il gay di regime, il giullare che rassicura con la sua caricatura, allora diventa tutto più difficile”, ha aggiunto.