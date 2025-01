Francesco Pannofino sulla moglie a Domenica In: “Ci siamo lasciati 10 volte”

"Ci siamo lasciati 10 volte", così a "Domenica In" Francesco Pannofino ha raccontato il suo rapporto con la moglie Emanuela Rossi

Fonte: IPA Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi

Un inizio anno scoppiettante a Domenica In, il contenitore domenicale di Rai1 con alla conduzione Mara Venier. Il siparietto con le coppie del mondo dello spettacolo, alla presenza di Paolo Fox, è stato godibile: i presenti hanno raccontato come sono nate le unioni e come si sono consolidate nel tempo, tra risate e commenti, oltre che le previsioni di Fox sui segni più compatibili. Tra gli ospiti anche il grande attore e doppiatore Francesco Pannofino, che ha raccontato dell’amore con la sua Emanuela Rossi: un rapporto tra alti e bassi, dove si sono lasciati spesso, ma ritrovati sempre. Ed è questo, alla fine, che conta davvero.

Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi a Domenica In: “Ci siamo lasciati 10 volte”

All’inizio della puntata del 5 gennaio di Domenica In c’è stato un talk con diverse coppie in studio, tra cui Francesco Pannofino con la moglie Emanuela Rossi, Rosanna Lambertucci con il marito Mario, Alan Friedman con Gabriella, Simone Di Pasquale con la compagna Maria, Rosanna Banfi con Fabio e Rossella Erra con il suo Attilio. I primi ad aver parlato del proprio rapporto sono stati proprio Pannofino con la moglie Emanuela: 36 anni di vita insieme, dal lontano ’89 ad oggi, ma di ostacoli ne hanno superati, così come di rotture, che Emanuela ha chiamato “interruzioni”.

“Ci siamo lasciati e rimessi insieme 10 volte“, ha spiegato Pannofino. “Scorpione e Acquario”, è stato il commento laconico di Paolo Fox, l’esperto di oroscopo. Naturalmente Mara Venier non si è lasciata sfuggire l’opportunità di saperne di più, visto il numero elevato di “tira e molla”. “Lasciati perché abbiamo due caratteri diversi, tornati insieme perché ci amiamo“, ha spiegato Emanuela Rossi. E Pannofino: “Ci sono degli ostacoli, delle difficoltà, non è che la vita è tutta bella, rose e fiori. Chiaro che ci sono dei momenti in cui si devono affrontare dei problemi. Ma se si ha stima reciproca e ci si vuole bene, è meglio stare insieme”.

Chi è Emanuela Rossi, la moglie di Francesco Pannofino

Emanuela Rossi, nata il 24 gennaio 1959, è la moglie di Francesco Pannofino ed è una doppiatrice di successo, tra le migliori in Italia: è sua, infatti, la voce italiana di attrici del calibro di Emma Thompson e Michelle Pfeiffer, ma ha doppiato anche Debra Winger, Cate Blanchett, Kim Basinger. Sorella dei doppiatori Massimo e Riccardo Rossi, oltre che cugina di Fabio e Laura Boccanera (doppiatori), è sposata con Francesco Pannofino, con cui ha avuto un figlio, Andrea Pannofino. Quest’ultimo ha seguito la stessa strada dei suoi genitori, divenendo doppiatore e attore.

Con Pannofino, si sono conosciuti durante il film Donne sull’Orlo di una Crisi di Nervi: “Lei era già una star quando io ho iniziato, era la numero uno nel doppiaggio e temevo il confronto artistico. (…) L’ho fatta ridere e le ho detto ‘ti voglio dare un bacio’, ma lei mi ha risposto che c’era suo fratello e non poteva. Poi ci siamo baciati il giorno dopo, era il 1 aprile”. La coppia si è separata nel 2006: nel 2011, dopo che sono tornati insieme, si sono risposati.