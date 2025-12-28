Anticipazioni Domenica In, 28 dicembre: l’oroscopo di Paolo Fox e Ambra Angiolini a cuore aperto

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

IPA Mara Venier

Mara Venier è già proiettata verso i buoni propositi e i desideri per il nuovo anno: la puntata di Domenica In in onda domenica 28 dicembre dalle 14 su Rai 1 ospiterà tanti ospiti e sorprese per finire il 2025 nel migliore dei modi. Immancabile come ogni anno la presenza dell’astrologo Paolo Fox, ma non sarà l’unico ospite dell’ultima puntata dell’anno. La conduttrice promette una puntata ricca e sorprendente e probabilmente non mancherà uno spazio per il ricordo di Brigitte Bardot, morta il 28 dicembre.

Dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, la conduttrice veneziana accoglierà un parterre di ospiti che unisce cinema, musica, televisione, risate e soprattutto tante storie da raccontare. Al suo fianco, ancora una volta, Tommaso Cerno, Teo Mammucari e Enzo Miccio.

Domenica In, gli ospiti del 28 dicembre

Un bilancio dell’anno appena passato e la raccolta delle promesse che ci accompagneranno nel prossimo: l’ultima puntata dell’anno di Domenica In promette di donarci la giusta conclusione del 2025. Un anno che ha visto l’addio a numerose personalità del mondo dello spettacolo, da Pippo Baudo a Ornella Vanoni, da Beppe Vessicchio e Brigitte Bardot. Mara Venier decide di concludere l’anno pensando al futuro. Come da tradizione, ospite in studio, l’astrologo Paolo Fox, pronto a leggere le stelle in apertura di puntata con l’Oroscopo.

Ad accompagnare l’attesa lettura anche alcuni ospiti, tra cui Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Chiara Francini, Nicola Savino, Giorgio Pasotti, Giucas Casella e la Signora Coriandoli.

Mara Venier e Tommaso Cerno saranno poi a ripercorrere il 2025 e commentando i principali fatti dell’anno che sta per finire. Teo Mammucari sarà protagonista di alcuni giochi che coinvolgeranno gli ospiti in studio, mentre il ‘wedding designer’ Enzo Miccio dispenserà consigli di stile per i look più eleganti da sfoggiare a Capodanno.

Ambra Angiolini, Marco Bocci e Fabrizio Moro

Spazio per per Ambra Angiolini, che sarà in studio per presentare la seconda stagione della serie comedy Gigolò per caso, disponibile sulle piattaforme dal 2 gennaio. Sarà però soprattutto la giusta occasione per raccontarsi tra vita privata e carriera nell’accogliente salotto di Mara Venier, sempre pronta a mettere a loro agio i suoi ospiti. Anche Marco Bocci sarà a Domenica In per presentare Se fossi te, serie in due serate che andrà in onda in prima visione domenica 28 dicembre e lunedì 29 dicembre su Rai 1 e che lo vede protagonista con la moglie Laura Chiatti, con la regia di Luca Lucini e Simona Ruggeri.

Immancabile poi, anche nell’ultima puntata dell’anno, l’appuntamento con la musica e, in particolare, con quella di Fabrizio Moro, che porterà in studio il suo nuovo singolo Comunque mi vedi, estratto dal suo ultimo album Non ho paura di niente, mentre Damiano Michieletto, acclamato regista di opere liriche, presenterà Primavera, il film che segna il suo esordio alla regia cinematografica, in sala dal giorno di Natale, che racconta la storia di Antonio Vivaldi ambientata nella Venezia del Settecento, negli anni in cui era insegnante di musica in un orfanotrofio.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!