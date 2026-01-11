Domenica In, anticipazioni dell’11 gennaio: Valeria Marini e la madre Gianna Orrù a cuore aperto

Nuovo appuntamento con Mara Venier e il suo show "Domenica In": tra gli ospiti della puntata Valeria Marini e la madre Gianna Orrù

Torna l’imperdibile appuntamento pomeridiano con Domenica In, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma a partire dalle 14.00 su Rai1 domenica 11 gennaio. Mara Venier sarà affiancata in questa stagione da un cast fisso d’eccezione composto da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, per una puntata che promette di mescolare sapientemente intrattenimento, grandi interviste e approfondimenti di attualità.

Domenica In, le anticipazioni dell’11 gennaio

L’ospite d’onore della puntata è Luisa Ranieri: l’attrice, una delle più amate dal pubblico italiano, si racconterà a Mara Venier in un’intervista a cuore aperto, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera e della sua vita privata al fianco di Luca Zingaretti.

Già celebre Lolita Lobosco del piccolo schermo, Luisa Ranieri sarà in studio per presentare l’attesissima serie tv La Preside, diretta da Luca Miniero, che debutterà su Rai 1 domani sera, lunedì 12 gennaio. Una fiction in quattro puntate che promette già di essere il nuovo grande successo della stagione Rai. Il racconto prende spunto dalla figura reale di Eugenia Carfora e narra una storia di resistenza quotidiana e riscatto sociale, ambientata in un contesto scolastico complesso della periferia napoletana.

Il salotto di Zia Mara ospiterà anche Marco Giallini: l’attore romano presenterà il suo nuovo progetto cinematografico dal titolo Prendiamoci una pausa, per la regia di Christian Marazziti, in uscita in tutte le sale il prossimo 15 gennaio. Il film affronta con ironia un momento tanto comune quanto poco raccontato nelle relazioni sentimentali: la famosa “pausa di riflessione”. Sarà l’occasione per Giallini di sfoderare la sua consueta ironia e raccontare i retroscena di questa nuova commedia che esplora le fragilità umane con un tocco di leggerezza.

Gli altri ospiti: il ritorno di Valeria Marini e la pace ritrovata

Uno dei momenti più emozionanti sarà dedicato a Valeria Marini, che entrerà in studio insieme alla madre Gianna Orrù. Le due donne parleranno del loro rapporto, finalmente sereno dopo anni di tensioni e distacchi dovuti a una dolorosa truffa finanziaria subita dalla madre nel 2018. Una storia di riconciliazione familiare che toccherà corde profonde, tra lacrime e sorrisi.

Spazio anche alla musica: Drupi si esibirà in un medley dei suoi successi più amati, tra cui Sereno è e Piccola e fragile. Poi Mara Venier e Tommaso Cerno apriranno una finestra sull’attualità per discutere dei recenti sviluppi legati alla tragedia di Crans-Montana. In studio interverranno esperti e volti noti come Salvo Sottile, Giovanni Terzi, Roy De Vita e l’avvocata Annamaria Bernardini De Pace in collegamento, per fare il punto sulle indagini e sulle conseguenze di questo drammatico evento che ha scosso l’opinione pubblica.

Infine, Teo Mammucari condurrà insieme a Mara Vener il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”, pronto a regalare momenti di comicità e tensione al pubblico a casa. Invece il wedding designer Enzo Miccio racconterà una delle coppie più amate dello spettacolo: Adriano Celentano e Claudia Mori, analizzando lo stile e l’iconicità della coppia.

