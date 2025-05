Audiscion, le anticipazioni del nuovo programma su Rai 2: Elisabetta Gregoraci inedita

Fonte: Ansa Elisabetta Gregoraci

Va in onda su Rai2, a partire dal 5 maggio, Audiscion, il nuovo show comico di prima serata condotto da Gigi & Ross insieme a Elisabetta Gregoraci. Il nuovo varietà comico promette di mettere alla berlina, con ironia tagliente, tutto ciò che fa notizia: attraverso la lente dell’umorismo, grandi talenti della comicità sono pronti a prendere di mira vizi e virtù degli Italiani, personaggi e programmi televisivi del momento e fatti d’attualità.

Non mancheranno anche monologhi nati dal pubblico in studio in stile “speaker’s corner”, sketch e situazioni comiche: Audiscion sarà uno spazio che “darà voce a tutti”.

Audiscion, le anticipazioni del nuovo show comico di Rai2

La Rai ci riprova con uno show leggero e pronto a farci fare il pieno di risate: si tratta di Audiscion, nuovo programma condotto da Gigi & Ross insieme a Elisabetta Gregoraci. Il collaudato trio torna così a collaborare dopo le esperienze in altri comedy show come Made in Sud e il più recente Mad in Italy.

La trasmissione vuole essere uno spazio che dà voce a tutti, un’arena di satira interattiva: non ci saranno solo monologhi, ma anche incursioni ironiche nella cronaca e nei talk show più seguiti. Il format darà spazio agli spettatori in studio – nello spirito dello “speaker’s corner” – invitandoli a salire sul palco per proporre battute o scenette in diretta, sfidando i comici a rispondere a tono.

Nelle cinque puntate previste, sul palco di Audiscion si alterneranno poi tanti comici, pronti a prendere di mira vizi e virtù degli italiani, personaggi e programmi televisivi del momento e fatti d’attualità.

Gli ospiti

Il cast dello show è pieno di volti storici e nuove leve della risata italiana. Sul palco torneranno i grandi del cabaret come Paolo Hendel, pronto a riprendere quel filo di comicità sofisticata che lo ha reso noto, e Marco Marzocca, capace di trasformare ogni gesto in risate. A loro si aggiungono le regine dell’imitazione Emanuela Aureli e Gabriella Germani – quest’ultima con una trasformazione in Imma Tataranni – e gli storici “Cavalli Marci” Alessandro Bianchi, Enrique Balbontin e Michelangelo Pulci.

Troveremo anche l’energia di Claudio Lauretta, David Pratelli e Leonardo Fiaschi, e alcune delle voci emergenti della nuova stand up comedy italiana, come Nathan Kiboba a Yoko Yamada fino a Chiara Becchimanzi, che portano in scena riflessioni pungenti e ritmo contemporaneo. Per inaugurare la stagione, la prima puntata vedrà la presenza dell’attore e doppiatore Francesco Pannofino come ospite d’eccezione, pronto a prestare la sua inconfondibile voce a gag estemporanee.

Sul palco si alterneranno anche Simone Schettino, Rosalia Porcaro, Emanuela Grimalda, Vincenzo Albano, Federica Cifola, e l’estro musicale di Max Paiella, Ciro Goustiniani, Zep Ragone, Fabian Grutt, Ubaldo Lanzo e Felicia Del Prete.

Dove e quando vedere Audiscion

Audiscion, il nuovo programma condotto da Gigi & Ross insieme a Elisabetta Gregoraci , va in onda a partire da lunedì 5 maggio, per cinque appuntamenti. Il programma è disponibile anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.