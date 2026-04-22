La Volta Buona, le pagelle del 22 aprile: il divorzio di Emanuele Filiberto (8), il segreto di Jannik Sinner (7)

iStock Emanuele Filiberto di Savoia

La Volta Buona è tornato in onda anche il 22 aprile, e come di consueto il mercoledì è dedicato alle diete: in apertura, Caterina Balivo ha lanciato il consueto avvertimento. In vista dell’estate, c’è un boom di punture dimagranti. Diversi gli ospiti in studio per parlare dell’argomento, tra cui Rossella Erra, Marco Baldini e Guillermo Mariotto.

La colazione di Can Yaman. Voto: 8 alla simpatia

In tema di diete e di piani alimentari, a La Volta Buona è stato intervistato Can Yaman con un servizio sulla sua colazione “forte”. Dopo l’ospitata a Sanremo, Can è ormai ancora più apprezzato in Italia: non solo amato per le soap in cui l’abbiamo visto, ma anche per gli altri progetti televisivi, non ultimo Sandokan. Ma come fa a tenersi in forma? Nessun piano alimentare estremo, anzi, anche se ha ammesso di “allenarsi forte”.

“Per me la cosa più importante è la colazione, se è fatta bene, sono libero, ma la colazione è molto rigida. Se lo dico vi scandalizzate: 4 uova, avocado, pomodorini, noci, mandorle, yogurt con semi di zucca, frutti di bosco, nocciole brasiliane. Poi spremuta di melagrana, arancia. A pranzo e cena sono più libero, mi permetto di bere un bicchiere di vino, anche di più, però mi alleno forte e faccio colazione, così mi permetto poi quella parte umana con gli amici”.

Rossella Erra, un momento di grande crisi. Voto: 6

La conosciamo per il ruolo da Tribuna del Popolo a Ballando con le Stelle, ma Rossella Erra è un habitué dei salotti televisivi e in particolare di quello di Caterina Balivo, dove ha parlato più volte della sua dieta, che le ha permesso di perdere 37 kg. La fame però cresce: “Sta vivendo un momento di grande crisi”, ha detto la Balivo, che è la sua ancora. Ieri sera a mezzanotte stava “morendo di fame, la fame non è mai passata“. Ha mostrato come cucina la sua spigola all’acqua pazza, in modo semplice e gustoso: purtroppo, però, il languorino post cena la tormenta… e come non capirla?

Il segreto di Jannik Sinner. Voto: 7

Pulito e genuino anche a tavola: il segreto di Jannik Sinner è il suo cuoco personale, che è anche il suo papà. A La Volta Buona sono stati raccontati i piaceri della tavola: segue un regime alimentare senza cibi ultraprocessati, merendine o bibite gassate. A preparargli i pasti è il padre, che lo segue fedelmente in ogni spostamento: yogurt greco a colazione, pasta o riso integrale a pranzo, carne, ma gli sgarri non mancano di certo, come l’amata cotoletta di nonna Maria. Il suo segreto, però, che è spopolato ormai ovunque, è la bevanda a base di cetriolini sott’olio, contro i crampi e ricca di sodio, potassio e magnesio.

Mariotto fuori luogo. Voto: 2

Peccato per la battuta fuori luogo di Guillermo Mariotto; durante la clip dedicata ad Arisa, che ha conquistato tutti a Sanremo, si è concesso una parola di troppo. “Fragile però forte, cade e si rialza, ha una capacità di riprendersi e di rilanciarsi incredibile. In questo Sanremo era meravigliosa, bella, esile”, ha commentato riferendosi alla forma fisica di Arisa sul palco dell’Ariston. “Aimè, quando le vedi esili ti sembrano più belle, è un codice che abbiamo mentalmente”. Il commento in sottofondo è stato giusto: è uno “stereotipo”. Caterina Balivo ha provato a metterci una toppa, dicendo che Mariotto è uno stilista, ha un occhio diverso da quello degli altri e che la moda per fortuna negli ultimi anni si è adeguata. Ma, come ha detto Mariotto, “insomma”.

Emanuele Filiberto di Savoia divorzia. Voto: 8

Scoop durante la puntata de La Volta Buona del 22 aprile: Emanuele Filiberto di Savoia divorzia da Clotilde Courau dopo tanti anni insieme. A confermarlo è Andrea Biavardi, il direttore del settimanale Oggi. “Quell’anello al dito di Adriana a Parigi ci aveva insospettiti, e allora abbiamo cercato Emanuele Filiberto, ‘Ci dica la verità’: ha voluto addirittura mandarmi un testo scritto, perché voleva che la cosa fosse rispettosa. Potete immaginare, al di là della nobiltà, nei divorzi entrano gli avvocati, i distinguo, questo è quello che posso dirvi. Quello che immagino è che effettivamente per Emanuele Filiberto la relazione con Adriana era diventata molto importante, non era un flirt, evidentemente gli aveva dato l’aut aut e lui ha preso le sua decisione”. La scelta è stata presa di comune accordo, anche rispettosa delle figlie che hanno, Vittoria e Luisa.

I pregiudizi su Al Bano e Loredana Lecciso. Voto: 10

Ancora oggi molti vorrebbero Al Bano di nuovo con Romina Power, ma entrambi sono andati avanti da tanti anni e Al Bano è ormai legato a Loredana Lecciso da tempo. Eppure, non si è mai placato l’interesse di vederli tornare insieme. In studio da Caterina Balivo è stata presente la figlia di Al Bano e Loredana, Yasmine. “Non è una questione anagrafica, sui miei tanti pregiudizi, vanno a colpevolizzare la donna, perché se va con un uomo più grande ha interessi. Ma l’amore supera tutto”. Poi ha criticato chi l’ha attaccata sui social per il suo fidanzato, di origini marocchine, facendo rimanere di stucco la Balivo: “Mi hai gelata”.

Hunziker-Berruti, la coppia del momento. Voto: 9

Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono la coppia del momento: tutto sta procedendo a gonfie vele, e sono state già fatte le presentazioni in famiglia. “Medico estetico e sta con la Hunziker, speriamo abbia l’alito pesante, un difetto ce lo deve avere”, la battuta di Baldini, ma l’unica nota “negativa”, se così la possiamo chiamare, è stata raccontata da Mariotto: “Ha tentato di fare l’attore drammatico a tutti i costi e per questa faccia troppo bella, da angioletto e principino, a volte si rompeva un po’, andava un po’ ammaccato ai casting per vedere se lo prendevano”. La carriera stroncata dalla bellezza.