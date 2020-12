Chi è Benedetta Caretta: Io Canto, amori e curiosità

editato in: da

Per lei la notorietà è arrivata quando era ancora molto giovane, una ragazzina dal talento incredibile, poi Benedetta Caretta ha saputo sfruttare le sue abilità canore per diventare un’artista di grande successo. Dalla vittoria a Io Canto, di strada ne ha fatta molta: scopriamo cosa si cela nella carriera e nella vita privata della bravissima cantante.

Classe 1996, Benedetta Caretta è di origini venete ed è da sempre appassionata di musica, un grande amore che l’ha portata a frequentare il conservatorio di Castelfranco Veneto. Aveva solamente 13 anni quando, giovanissima, ha partecipato al talent show Io Canto dando prova della sua voce eccezionale. Dopo aver vinto quella edizione – era il 2010 – condotta da Gerry Scotti, è tornata sullo stesso palco l’anno seguente, avendo l’onore di duettare con Michael Bublè.

Dopo l’incredibile successo a Io Canto, per Benedetta si sono aperte molte porte. In particolare, ha vinto una borsa di studio che le ha permesso di frequentate la New York Film Academy, una prestigiosa scuola dove ha potuto studiare canto, ballo e recitazione. Tornata in Italia, nel 2014 la cantante ha deciso di dedicarsi ad una nuova avventura televisiva, partecipando a The Voice of Italy. Purtroppo, in questo caso la sua esperienza si è conclusa molto presto, senza lasciare il segno. Ma è stato un altro piccolo tassello che ha ampliato il suo – notevole – curriculum.

Benedetta ha infatti collaborato con molti grandi artisti internazionali, come Elisa, Alessandra Amoroso e Katherine Jenkins. Il suo primo singolo risale a quando era ancora giovanissima, appena due anni dopo la vittoria a Io Canto, e nel corso del tempo la sua carriera musicale ha raggiunto vette molto importanti. Non tutti sanno, inoltre, che la Caretta se la cava davvero bene con diversi strumenti quali il pianoforte e la chitarra elettrica.

Tra i suoi ultimi progetti musicali, spicca quello con Alberto Urso: ex vincitore di Amici, lui e Benedetta hanno dato vita ad una produzione canadese che li ha portati ad ottenere grande successo. Tra di loro è scoccata anche la scintilla, visto che per diversi mesi si sono frequentati. Purtroppo, la loro storia d’amore si è conclusa nel 2018. Oggi la giovane cantante, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha rivelato di essere single.

I più curiosi hanno in realtà sospettato un flirt tra Benedetta e Stjepan Hauser, talentuoso violoncellista croato che ha raggiunto la fama con i 2Cellos. I due compaiono spesso insieme su Instagram, ma il loro è unicamente un idillio professionale. “Ci siamo conosciuti per caso, la nostra collaborazione è nata in maniera spontanea e naturale” – ha raccontato a Verissimo.