Anticipazioni Io Canto Family del 3 giugno, Al Bano torna tra i giudici

Fonte: IPA Michelle Hunziker

Tutto prono per il nuovo appuntamento con Io Canto Family, il talent show condotto da Michelle Hunziker che arriva alla sua terza puntata: il programma va in onda il 3 giugno su Canale 5 in prima serata. Dopo il successo delle prime due puntate, la padrona di casa ci trasporta in una gara canora sempre più avvincente. Ecco cosa dobbiamo aspettarci.

“Io Canto Family”: le anticipazioni del 3 giugno

Io Canto Family, lo spin-off dell’acclamatissimo talent show di Canale 5, è pronto per tenerci compagnia con un nuovo appuntamento programmato per lunedì 3 giugno. La versione dedicata al talento delle famiglie condotta da Michelle Hunziker è infatti arrivata alla sua terza puntata e promette di regalarci tante nuove emozioni canore.

La scorsa puntata, dopo lo scontro tra le sei squadre capitanate da Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Benedetta Caretta e Cristina Scuccia, i giudici hanno deciso di eliminare Aurora Cavese e sua madre Daniela, parte della squadra di Benedetta Caretta.

Un brutto colpo, che però non impedisce agli altri concorrenti di prosegue la gara a colpi di duetti. I ragazzi, tutti in una fascia d’età compresa tra i 10 e i 15 anni, saliranno sul palco insieme a un membro della loro famiglia per divertirsi e condividere l’amore per la musica.

Come sempre, a decidere chi potrà continuare la competizione, il voto della giuria: Al Bano, che dopo una puntata di stop in cui è stato sostituito da Jasmine Carrisi torna a giudicare le esibizioni, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi. A loro il compito più difficile: sono infatti loro a giudicare le performance, che non si limitano a una sola valutazione tecnica ma devono tenere conto anche della sintonia tra i due componenti della famiglia.

Il verdetto finale terrà conto anche delle preferenze di Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101 che in Io Canto Family ha il ruolo di quinto giudice. Inoltre, le sorti dei concorrenti potranno però essere ribaltate dal pubblico in studio.

“Io Canto Family”: le squadre in gara

Dopo l’eliminazione di Irene Bucci e suo padre Maurizio della squadra di Cristina Scuccia e quella di Aurora Cavese e sua madre Daniela della squadra di Benedetta Caretta, le squadre che si sfideranno nella terza puntata di Io Canto Family sono:

Iva Zanicchi: Alessandro Bruco e suo nonno Antonio e Giulia Ghirlanda e sua madre Alessandra

Benedetta Caretta : Diletta Genovese e suo padre Marco Genovese

: Diletta Genovese e suo padre Marco Genovese Anna Tatangelo: Grace Cuomo e sua madre Joanna e Sara Gugliotta e suo padre Davide

Mietta : Carlotta D’Amico e sua madre Erika e Marika Graziano e suo padre Alessandro

: Carlotta D’Amico e sua madre Erika e Marika Graziano e suo padre Alessandro Fausto Leali : Chiara Orlando e suo padre Michele e Daniel Musa e suo padre Cristian

: Chiara Orlando e suo padre Michele e Daniel Musa e suo padre Cristian Cristina Scuccia: Sofia Pighi e suo padre Cristian

Le coppie si sfideranno per 5 puntate, ma solo una riuscirà ad aggiudicarsi il montepremi di 50.000 euro nel gran finale.

“Io Canto Family”: quando e dove vederlo

La terza puntata di Io canto Family va in onda lunedì 3 giugno a partire dalle 21.30 su Canale 5. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.