Io Canto Family, le pagelle della seconda serata: Tatangelo popstar (9), Jasmine fuori posto (5)

Fonte: IPA Michelle Hunziker

Io Canto Family, lo show condotto da Michelle Hunziker in prima serata su Canale 5, conferma nella seconda puntata del 27 maggio le impressioni avute al debutto: la gara procede senza intoppi, ma qualcosa sembra non funzionare.

Michelle Hunziker in versione gangster (di nuovo): voto 6

La musica è sicuramente l’elemento al centro di Io Canto Family, ma, come si suol dire, anche l’occhio vuole la sua parte. Chi si attendeva una Michelle Hunziker fasciata in sontuosi abiti da sera, tuttavia, resterà deluso: la conduttrice Svizzera sembra decisa a puntare sul suo lato mannish, ed esattamente come per il debutto, ha scelto un completo gessato di colore azzurro più adatto ad un gangster movie che ad una prima serata. Lei è sempre bellissima e professionale, ma forse scegliere mise più diversificate avrebbe regalato qualche gioia anche alle fashioniste sintonizzate. D’altro canto, ha dimostrato in più di un’occasione che la versatilità non le manca di certo…

Jasmime Carrisi, una giurata poco incisiva: voto 5

In molti si aspettavano che la presenza di Jasmime Carrisi, chiamata a sostituire suo padre Al Bano nella puntata del 27 maggio, potesse portare una ventata di freschezza allo show. Ma così non è stato: chi è abituato ad ammirarla in versione ironica e scanzonata sui social, ha quasi fatto fatica a riconoscerla. Probabilmente il ruolo non le era congeniale, e oltre a qualche giudizio in cui si è limitata a definirsi “emotivamente distrutta”, Jasmine non è riuscita ad esprimersi. Peccato.

Papà Michele: quando l’emozione non ha voce (letteralmente): voto 9

I piccoli concorrenti in gara salgono sul palco con una freddezza e precisione degne di consumati professionisti, che quasi sembrano stonare con la loro giovane età. Per questo motivo, quando cantando Le tasche piene di sassi con Chiara papà Michele si è commosso e ha dimenticato le parole della canzone, abbiamo quasi tirato un sospiro di sollievo. E anche la giuria sembra essere stata della stessa idea, premiando la coppia con voti molti alti.

Il repertorio troppo “old”: voto 6.5

Da Mia Martini a Giorgio Gaber, passando per Gianna Nannini, Riccardo Cocciante e Joe Cocker, sul palco di Io Canto Family sono arrivati brani che hanno fatto la storia della musica. Rendere omaggio ai grandi artisti nazionali e internazionali è sempre cosa buona e giusta, ma forse, vista la giovane età dei concorrenti, sarebbe stato bello vederli alla prova anche con la “loro musica”. Un potenziale scambio tra generazioni che, speriamo, possa avvenire nei prossimi appuntamenti dello show, inserendo in repertorio anche gli idoli della generazione Z.

Anna Tatangelo in versione Britney Spears: voto 9

Da ex Lolita del pop italiano, Anna Tatangelo non poteva che rendere omaggio alla reginetta del pop Britney Spears, portando sul palco con Grace e mamma Joanna Baby one more time. A partire dal look in pieno stile Millennial, la cantante laziale ha restituito in pieno l’atmosfera degli anni 2000, cercando comunque di non rubare la scena alle due concorrenti. Operazione nostalgia pienamente riuscita, che, con qualche passo di danza, sarebbe valsa alla Tatangelo anche un 10 in pagella. Next time.