Tanta musica, risate ed emozioni nella puntata semifinale di Io Canto Family, in onda lunedì 10 giugno nella prima serata di Canale 5. Alla conduzione, come sempre, Michelle Hunziker, affiancata da una giuria d’eccezione e da un’inarrestabile squadra di piccoli talenti. Una puntata, quella prima della finalissima, ricca di sorprese. Un vero family show con tante sorprese che hanno visto arrivare in studio i più cari affetti del cast vip.

Anna Tatangelo, cuore di mamma: 8

La caposquadra Anna Tatangelo ha ricevuto una tenerissima sorpresa. Dopo la vivace esibizione di Gloria, la hit di Umberto Tozzi eseguita a fianco di papà Davide e della piccola Sara, la cantante ha ricevuto a sorpresa due messaggi da casa. Quello del figlio Andrea e dei fratelli. Tutti uniti per farle l’in bocca al lupo e ricordargli quanto siano fieri di lei. Un messaggio ancora più speciale in questo momento, con la recente perdita della mamma. Anna non è riuscita a trattenere le lacrime, è stata emozionata e sincera, e non possiamo che promuoverla a pieni voti.

Fausto Leali, cuore di papà: 8

Sorpresa anche per Fausto Leali, ma stavolta in carne e ossa. Durante l’esibizione beatlesliona della sempre travolgente A Hard’s Night, il caposquadra è stato raggiunto sul palco da Deborah, l’amata figlia, proprio quella cui è dedicata l’omonima e tenerissima canzone. Impagabile l’espressione sorpresa di Fausto, che proprio non se l’aspettava. Impeccabile Deborah che dal papà ha senz’altro ereditato il senso del ritmo.

L’imitazione della piccola Carlotta: 10

Una vera star la si riconosce già in fasce. E se è vero che tutti i piccoli concorrenti vantano un incredibile talento, non abbiamo potuto fare a meno di lasciarsi conquistare da una delle più piccole cantanti in gara. La frizzante e ricciolina Carlotta, che nella semifinale si è esibita in Un’avventura assieme alla mamma Erika e alla caposquadra Mietta. Brave tutte e tre, ma ancora più della canzone a guadagnarsi un 10 tondo tondo è quel che c’è stato prima. Con un po’ di tenerissimo imbarazzo, Carlotta ha mostrato al pubblico una sua personalissima imitazione di Mietta. Una replica in miniatura perfetta, con tanto di tono di voce suadente e movenze da vamp. Quasi più diva dell’originale.

Michelle Hunziker sottotono: 5

Il pubblico italiano si è innamorato di Michelle Hunziker per il suo essere sempre lievemente sopra le righe, per la sua risata contagiosa e l’umorismo semplice. Ci aspettavamo scintille vista la natura dello show, eppure la showgirl svizzera non eccelle. Lascia spazio a giudici, capisquadra e concorrenti, ma lascia anche che le rubino la scena. Ci manca la verve già vista anche recentemente in Michelle Impossible.

Anche per quel che riguarda il look, Hunziker non osa. In tutte le puntate ha optato per un completo pantaloni, declinato di volta in volta in colori diversi. Quello della semifinale è stato, fino ad oggi, l’outfit meno riuscito. Quasi si confonde con la scenografia il gessato blu e non basta il divertente vezzo della pochette nel taschino a risollevare il tutto.