Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha presentato una nuova puntata di Io Canto Family, andata in onda il 3 giugno 2024, nella prima serata di Canale 5. Le diverse famiglie in gara, ancora una volta, hanno regalato ai telespettatori tante emozioni e meravigliosi momenti di musica.

Michelle Hunziker copiata: voto 5

Michelle Hunziker è la conduttrice di Io Canto Family ma la presentatrice tv sembra non avere intenzione di far notare questo suo ruolo centrale anche con gli outfit. Michelle Hunziker, infatti, ha scelto d’indossare nelle prime due puntate del programma televisivo dei completi eleganti dal taglio maschile, lasciando nell’armadio vestiti da sera, pizzi e lustrini. Così anche nell’episodio del 3 giugno 2024 dello show televisivo, l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha condotto il programma televisivo con un coordinato giacca, pantalone e gilet fucsia. Unico vezzo i bottoni del panciotto allineati in modo asimmetrico. Oltre alla volontà di non spiccare nel look, Michelle Hunziker, è stata anche copiata nella scelta del colore, visto che anche Mietta era in fucsia. La cantante con il suo vestito corto monospalla luccicante ha rubato la scena alla padrona di casa che potrebbe osare di più.

Orietta Berti eterna: voto 10

A Io Canto Family la musica è di casa e, quindi, per buona parte della puntata, vanno in onda le diverse esibizioni dei concorrenti in gara. In mezzo a tutta questa musica, però, la voce di Orietta Berti non può non spiccare comunque. In una pausa della competizione, la stella della musica italiana ha riproposto la sua hit Tipitipitì, che ha un ritmo davvero immortale. Anche lo stile della cantante è davvero unico e, per l’occasione, lei ha indossato un completo pantalone e casacca a onde rosa e azzurre, con tanto di evidente spilla a forma di pavone sul davanti. Eterna e inimitabile.

Papà Alessandro, papà Cristian e papà Michele, affetto a non finire: voto 10

La puntata del 3 giugno 2024 di Io Canto Family è stata all’insegna dei papà. I ragazzi del talent show si sono esibiti in compagnia di mamme e anche nonni, ma le emozioni che hanno donato le coppie dove era presente in gara anche un papà sono state impareggiabili. Il primo a fare emozionare tutti è stato papà Alessandro che ha cantato in coppia con la figlia Marika per la squadra di Mietta. Il genitore ha raccontato apertamente la sua voglia di abbracciare la figlia che, spesso, sfugge a queste dimostrazioni d’affetto. Il papà, però, è stato sorpreso da una lettera inattesa della figlia che l’ha definito il suo supereroe. Marika ha raccontato che il padre non le ha mai fatto mancare nulla ma che: “Non riesco proprio a dimostrarti quanto ti voglio bene”. In ogni caso, alla fine della affettuosa missiva, i due si sono, finalmente, abbracciati, facendo commuovere tutti.

Anche papà Cristian, in coppia con Sofia, ha parlato di questa loro esperienza nel talent show come di un miracolo, visto il tempo che può passare con la sua bambina. Papà Michele, invece, dopo essersi esibito sulle note di Carina con la sua Chiara, ha dovuto passare un’importante sfida. Il genitore ha conosciuto il fidanzatino della figlia, Cristian, arrivato sul palco con tanto di mazzo di rose per la ragazza. Il programma ha donato, quindi, diverse sfumature dell’essere padre.