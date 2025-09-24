Michelle Hunziker, Susanna Ausoni: la stylist che la veste a Io Canto Family

IPA Michelle Hunziker, 10 look che hanno fatto la storia (e lasciato senza fiato)

C’è un ritorno televisivo che profuma di novità e di freschezza, e porta la firma di Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera è tornata in prima serata su Canale 5 con una nuova edizione di Io Canto Family, il talent musicale che mette al centro i legami di sangue e la passione condivisa per la musica. Un format leggero, emozionante e a tratti commovente, che conferma ancora una volta la capacità di Michelle di farsi ponte tra le famiglie a casa e lo spettacolo sul palco.

Ma dietro al suo sorriso contagioso e alla sua disinvoltura davanti alle telecamere, c’è anche un lavoro di immagine e di stile che non passa inosservato. A costruire l’identità visiva di Michelle, infatti, c’è la mano esperta di Susanna Ausoni, una delle stylist più influenti della televisione e della musica italiana.

Susanna Ausoni, la stylist che detta legge sullo stile in tv

Se Michelle Hunziker riesce ogni volta a sorprendere con i suoi look, il merito è anche di chi lavora dietro le quinte. Susanna Ausoni non è una semplice stylist, ma una vera art director dell’immagine: osserva, interpreta, ascolta le esigenze delle star e le trasforma in linguaggio estetico.

Il suo percorso parte da lontano. Milanese, con un passato che affonda le radici nel mitico negozio Fiorucci, Ausoni ha fatto della sperimentazione la sua cifra stilistica. La svolta arrivò quando Paola Maugeri, colpita dal suo modo audace di mescolare calzini colorati e abiti etnici, la scelse come collaboratrice in un programma tv. Da lì, Susanna non si è più fermata. Senza assistenti, senza accademie, ha imparato tutto “sul campo”: dall’osservazione delle personalità che vestiva, al coraggio di scelte che potevano sembrare azzardate ma che hanno poi dettato tendenza.

IPA

Oggi è la stylist di riferimento per la musica italiana, ha firmato l’immagine di cantanti e conduttrici, e al Festival di Sanremo non manca mai la sua impronta. Proprio sul palco dell’Ariston ha difeso il diritto degli artisti a non piegarsi all’eccessiva commercializzazione: “La moda è creatività, non una passerella di sponsor” ha dichiarato in più occasioni, rivendicando il valore dell’arte dietro ogni outfit.

Non stupisce quindi che Michelle Hunziker abbia scelto lei per costruire un’immagine nuova a Io Canto Family. Un’immagine che non punta a stupire con lustrini e scollature, ma che parla di sobrietà, forza e autenticità.

Michelle Hunziker a Io Canto Family: i look della prima puntata

Abituata a dominare la scena con lunghi abiti da sera e tailleur sartoriali, Michelle Hunziker ha deciso di cambiare registro per il suo ritorno in tv. Per il debutto di Io Canto Family, guidata da Susanna Ausoni, ha scelto un look minimal chic firmato Michael Kors.

Niente strascichi, niente cristalli. Michelle è apparsa in un crop top bianco a costine, con collo alto, che lasciava intravedere gli addominali scolpiti. A completare l’outfit, una gonna di seta nera con spacco laterale: essenziale ma capace di regalare movimento e femminilità ad ogni passo. Il dettaglio che ha fatto la differenza? Le pumps in vernice nera con cut-out creati da micro fibbie sulla punta: un tocco audace che strizzava l’occhio alle passerelle.

I capelli, lasciati sciolti in morbide onde, hanno enfatizzato la freschezza del look. Il make-up era naturale, con focus sugli occhi e labbra nude, mentre la manicure bianco latte confermava la scelta di un’estetica pulita e raffinata.

Un look che celebra la normalità, come l’ha definito Ausoni, ma che non rinuncia a un tocco di glamour. Perfetto per un talent che non vuole mettere in soggezione il pubblico a casa, ma farlo sentire parte di una grande festa di famiglia.