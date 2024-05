Michelle Hunziker, tailleur gangster a Io Canto Family

Fonte: IPA Il look di Michelle Hunziker

È il momento dei completi in stile mannish, meglio ancora se oversize, un po’ in stile anni ’80. I tailleur giacca e pantalone sono sempre il grande classico della primavera, e vanno in tutti i colori ma soprattutto nelle tonalità pastello, in bianco, in beige. Michelle Hunziker per Io Canto Family ha scelto un abito da uomo check, a quadri, che ricorda i protagonisti dei film di Martin Scorsese. Sulla showgirl svizzera, però, il look acquista tutto un altro sapore, dandole un tocco di eleganza speciale.

Michelle Hunziker look a Io Canto Family: marca e prezzo

Il completo scelto per la prima puntata di Io Canto Family è composto da giacca, pantaloni taglio a sigaretta e un gilet che un dandy abbinerebbe a camicia bianca inamidata. Michelle invece non ha indossato nulla sotto il gilet, ma ha rifinito il suo outfit con un classico fazzoletto da taschino. Il tailleur era color sabbia con i riquadri disegnati in tonalità caffè, coppia di colori che ha illuminato il viso della presentatrice.

L’hairstyle corto e ondulato wet, effetto bagnato, tipico delle dive anni ’30, era perfettamente in mood con il completo gangstercore. Infine Michelle ha optato per un make up illuminante sui toni dorati e pesca della sua pelle, con un gloss color nude carico di piccoli brillantini.

Lo stile di Michelle per la prima serata di Canale 5 è stato curato dal brand Sasso Emilio, “Maestro” dell’Accademia dei Sartori che ha fondato nella Capitale una sartoria sulle orme degli insegnamenti della nonna. Lavora generalmente su misura ma, giusto per farsi un’idea e prendere le proporzioni, una giacca in stile check a doppiopetto costa intorno ai 450 euro. Ecco perché il tailleur sembra letteralmente “cucito addosso” alla Hunziker.

Mannish style: i completi da uomo sono trendy anche per le donne

Quelli che storicamente erano concepiti come completi da uomo, e in particolare da businessman, sono particolarmente apprezzati dagli stilisti che li hanno proposti nelle ultime collezioni o su spettacolari red carpet, ultimo dei quali quello di coppia di Pierfrancesco Favino e sua moglie Anna Ferzetti: Anna ha indossato uno splendido abito taglio maschile coperto di paillettes e con il reggiseno a vista. Anche Michelle ha optato altre volte per questo stile, che le sta favolosamente.

Il mannish style affonda le proprie radici nello stile androgino e parte dall’idea di abbinare l’eleganza maschile alla raffinatezza femminile. All’interno delle ispirazioni menstyle, che spaziano da smoking a completi XXL tipici degli anni ’80 trumpisti, spicca il comparto dei completi check, a quadri, che richiamano in versione più sensuale e sofisticata l’epoca dei gangster del Nord America.

Questi tagli garantiscono anche una certa comodità, che permette di unire l’utile al dilettevole. Ampi e comfy, permettono un’ampia libertà di movimenti, cosa che è sempre stata in contraddizione con outfit costrittivi tipicamente femminili. Questo rimescolamento, favorito dal trend della moda gender fluid, lavora anche con un mix & match di tessuti e materiali: tweed, lana e flanella incontrano gioielli vistosi, pizzi, paillettes o tulle, per nuovi outfit ibridi e assolutamente affascinante.

Il mannish style ha anche un forte valore simbolico: la scelta di mescolare codici stilistici maschili e femminili è un segno di modernità, di empowerment e di abbattimento dei confini che culturalmente siamo stati abituati a considerare dei limiti.