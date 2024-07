Fonte: IPA Michelle Hunziker, 10 look che hanno fatto la storia (e lasciato senza fiato)

Michelle Hunziker non si ferma nemmeno in estate. La presentatrice televisiva, infatti, è stata protagonista delle tre serate evento in onore dei trent’anni di carriera di Andrea Bocelli, che hanno avuto luogo presso il Teatro del Silenzio a Lajatico, in provincia di Pisa. L’evento sarà tramesso nei canali Mediaset, con una serata riassuntiva dei momenti migliori della manifestazione canora, alla guida, proprio, della conduttrice televisiva.

Per quest’occasione unica e speciale, Michelle Hunziker ha scelto un abito elegantissimo, firmato da Giorgio Armani.

Michelle Hunziker, un solo abito per tre serate

Michelle Hunziker sarà protagonista della prossima stagione televisiva targata Mediaset. Come annunciato dallo stesso amministratore delegato della rete televisiva, Pier Silvio Berlusconi, infatti, la conduttrice presenterà due eventi musicali molto attesi dal grande pubblico. Secondo i piani della rete, Michelle Hunziker sarà la protagonista di una serata evento in onore dei Pooh e di una per celebrare i trent’anni di carriera di Andrea Bocelli.

Quest’ultimo spettacolo musicale è stato registrato, proprio, in questi giorni, in cui hanno avuto luogo a Pisa tre concerti-evento del famoso cantante italiano. Dal suo account Instagram ufficiale, Michelle Hunziker ha raccontato le emozioni di queste tre serate in cui, oltre a condurre le esibizioni, ha avuto la possibilità d’incontrare dei volti noti dello spettacolo internazionale e d’intervistarli.

Fonte: Getty Images

Per le diverse serate dell’evento musicale, dedicato alla lunga carriera di Andrea Bocelli, però, la presentatrice tv ha dovuto indossare sempre lo stesso abito. Michelle Hunziker ha spiegato, in una story, il motivo di tale scelta. I tre concerti del cantante, infatti, verranno riassunti in un’unica produzione televisiva, che andrà in onda sulle reti televisive Mediaset e, quindi, era importante che non si notassero delle differenze nell’outfit della conduttrice tv.

Michelle Hunziker, l’abito ampio nero con ricami

L’abito scelto da Michelle Hunziker per la conduzione dei tre concerti in onore di Andrea Bocelli era strepitoso. La conduttrice televisiva, infatti, ha scelto di puntare tutto sull’eleganza, senza perdere punti in originalità. La creazione sartoriale, scelta dalla presentatrice tv, era firmata da Giorgio Armani ed era composto da una gonna ampia di tulle e da un bustier ricamato. La parte inferiore dell’abito era a balze e, sotto la gonna, s’intravedevano in trasparenza dei ricami rossi.

La parte superiore del vestito, invece, con scollo leggermente a cuore e senza maniche, era abbellito da applicazioni ricamate dello stesso colore e da lustrini argento. Michelle Hunziker ha mantenuto il suo stile chic e sofisticato anche nella scelta dell’hairstyle. La chioma della conduttrice televisiva, infatti, era raccolta in uno chignon alto, dietro la sua nuca, che, come raccontato dalla stessa presentatrice, ha creato non pochi problemi alla sua parrucchiera di fiducia.

L’esperta di chiome, infatti, ha dovuto ricreare la stessa acconciatura per ogni serata dell’evento, con una precisione tanto certosina da essere paragonata da Michelle Hunziker ai calcoli di un commercialista. La conduttrice televisiva ha deciso di non indossare collane ma ha scelto di dare luce al suo volto con un paio di orecchini pendenti.

Al concerto sono state presenti delle star internazionali come Ed Sheeran, Russell Crowe, Will Smith, Johnny Depp, ma anche l’italiana Laura Pausini.