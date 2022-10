Michelle Hunziker in versione country chic osa con i capelli frisé. Ed è perfetta

Fonte: IPA Michelle Hunziker debutta alla Milano Fashion Week, il primo look da “quasi nonna”

Michelle Hunziker ha un fiuto per la moda: ogni capo che indossa, non solo le sta alla perfezione, ma diventa di tendenza. E così il suo ultimo look country chic detta le regole dei capi must have per questo autunno. Compresi i capelli acconciati in una piaga frisè, morbida. Il risultato è che osa ed è semplicemente perfetta.

Michelle Hunziker, il nuovo look country chic è perfetto per l’autunno

Un look perfetto per l’autunno. Michelle Hunziker – nell’ultimo scatto pubblicato attraverso il suo account Instagram – ci mostra come mettere insieme colori e fantasie diverse in un perfetto mix and match che ha un filo conduttore comune: l’autunno.

La presentatrice ha indossato una camicia a quadri nei toni del rosso e del blu, sopra una giacca (sempre a quadri, ma diversi) marrone. I polsini azzurri sono lasciati fuori e regalano un bel contrasto al look. E Michelle non solo osa con i capi, mostrandoci come mescolare alla perfezione giacca e camicia con fantasie e colori diversi, ma anche con i capelli sfoggiando un leggero frisé che sembra proprio destinato a diventare l’ultima moda dell’autunno inverno in fatto di hair look. Un mosso leggero, ma evidente, con la chioma lasciata libera e acconciata di lato. Michelle è bellissima e il suo fascino è stato sottolieato dal trucco.

Occhi da gatta, grazie all’eyeliner, e labbra effetto nude messe in evidenza da una tinta molto vicina al colore naturale. Il risultato? Michelle Hunziker è perfetta. E detta le regole per lo stile country chic più adatto a questo autunno.

Michelle Hunziker, i suoi look più belli

Michelle Hunziker è davvero una regina di stile. Ogni suo look lascia il segno, anche se alcuni sono davvero memorabili. Di recente si è mostrata elegante e sofisticata alla Milano Fashion Week dove il suo marchio ha debutatto per il make up di una sfilata. E quella per lei erano stati giorni particolarmente emozionanti, infatti la primogenita Aurora Ramazzotti aveva confermato la gravidanza. Michelle Hunziker sarà una nonna giovane e affascinante: i suoi ultimi look in tal senso sono l’esempio perfetto di come essere bellissima anche con outfit da giorno.

Ma andando indietro nel tempo come dimenticare le mise sfoggiate per Striscia la Notizia oppure quelle pubblicate su Instagram? Come l’abito cortissimo con cui sembrava una vera e propria dea in nero o il look che ricordava gli anni Settanta con contrasti e pancia scoperta. Michelle Hunziker non ha mai sbagliato outfit e, grazie anche al fisico atletico, sta davvero bene con tutto.

Michelel Hunziker, le voci di riavvicinamento all’ex marito

E se Michelle Hunziker appare bellissima negli scatti social e gioiosa per l’annuncio della gravidanza della figlia Aurora, sulla sua vita privata stanno girando rumors che la darebbero nuovamente vicina all’ex marito Tomaso Trussardi. Alcuni indizi sarebbero stati letti come un riavvicinamento tra i due, ma per il momento, da entrambe le parti, non è arrivato nessun commento. Unica cosa certa è il fatto che hanno festeggiato insieme il compleanno della figlia Sole, come hanno mostrato le storie Instagram pubblicate da Michelle Hunziker. E per il resto sarà il tempo a dire di più.