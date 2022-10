Michelle Hunziker sempre più vicina a Tomaso Trussardi: festa in famiglia per la figlia Sole

Fonte: IPA Michelle Hunziker debutta alla Milano Fashion Week, il primo look da “quasi nonna”

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sempre più vicini? I gossip in circolazione raccontanto che si starebbero riavvicinando. I due si sono separati circa un anno fa, ma da allora hanno continuato a mostrarsi insieme in diverse situazioni. Segni che la loro rottura non è stata burrascosa come quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ma solo di quello? Intanto si sono riuniti per una festa in famiglia in occasione del compleanno della figlia Sole.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la festa per la figlia Sole

Nove anni: un’occasione speciale e da festeggiare tutti insieme. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno celebrato il compleanno della figlia Sole, la maggiore delle due che hanno avuto insieme. A raccontare la giornata è stata la conduttrice che, attraverso le storie del suo profilo Instagram, ha mostrato gli allestimenti, il suo look e i tanti paparazzi appostati fuori dalla location della festa. E, naturalmente, non poteva mancare uno scatto di famiglia in cui sono ritratti Michelle, Tomaso e le due figlie Sole e Celeste. La conduttrice ha indossato un mini abito rosa con stivali, un look impeccabile (proprio come quelli a cui ci ha abituati) e matchy – matchy con le due figlie che hanno sfoggiato una maglietta del medesimo colore.

Uno scatto di famiglia che, guardato alla luce dei recenti gossip, potrebbe essere un segnale di riavvicinamento tra i due.

Tra le storie condivise dalla presentatrice non potevano mancare anche gli auguri di Aurora Ramazzotti che, prossimamente mamma, ha pubblicato uno scatto con la sorella scrivendo: “Oggi è il compleanno di zia Sole. Nove anni!”.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, perché si parla di un riavvicinamento tra i due

Era gennaio 2022 quando, con un comunicato congiunto inviato ad Ansa, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi avevano annunciato la loro separazione. Da qualche tempo si rincorrevano le voci di crisi tra i due, trasformate in realtà dalla breve nota che avevano fatto diramare.

Una rottura chiacchierata ma non tanto quanto quella, più recente, tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Anche se non sono mancate vere o presunte fiamme. Ma nel tempo Michelle e Tomaso Trussardi si sono anche fatti vedere insieme: per esempio quando si sono riuniti per un evento organizzato da lui.

Di recente si è parlato di un ritorno di fiamma. Ad accendere le speranze dei tanti fan della coppia è stato Vittorio Feltri che commentando le voci ha affermato: “Tomaso è quasi come un figlio per me. Conosco sua madre da quando entrambi non avevamo che dieci anni. Duellavamo a scherma insieme. Conoscevo il padre da sempre, essendo lui bergamasco. Tuttavia non ho telefonato al giovane per farmi i fatti suoi. Però non dubito affatto che la notizia sia fondata. Del resto, Tomaso è bello, intelligente, onesto, pulito, perbene come suo padre a cui somiglia tanto anche esteticamente”.

Poi una serie di indizi come la fede nuziale che lei avrebbe indossato, e che è stata avvistata in una storia Instagram, il quadro delle nozze e la presenza di Odino – il levriero di famiglia – in casa di Michelle.

E, infine, le foto comparse su Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha paparazzato Tomaso Trussardi entrare nell’abitazione della ex moglie. Secondo quanto riportato dal giornale si sarebbe fermato tutta la notte.

I due protagonisti, al momento, non hanno detto nulla in merito. E intanto hanno festeggiato insieme il compleanno della primogenita.