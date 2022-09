Michelle Hunziker, il debutto alla Milano Fashion Week

, tantissimo, e in arrivo da tanti fronti differenti.sta vivendo giornate piene di gioia. Dopo l’annuncio che Aurora è incinta e che, quindi, lei presto diventerà una splendida e giovanissima nonna, haanche alla. Ma non sulla passerella, bensì con il suo marchio di make up. Perché Michelle, oltre a essere una delle conduttrici più amate, è anche un’imprenditrice di successo. E ilaveva un’unica parola d’ordine: