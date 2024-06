Katie Holmes mostra il suo lato chic alla Paris Fashion Week: pantaloni a zampa e white tee

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Katie Holmes

La Paris Fashion Week è sempre un evento imperdibile per gli appassionati di moda, e quest’anno non ha fatto eccezione, con celebrità e influencer che hanno sfoggiato look mozzafiato sulle passerelle e nelle prime file. Tra le star presenti, Katie Holmes ha attirato l’attenzione con un outfit che unisce eleganza e semplicità, dimostrando ancora una volta il suo innato senso dello stile.

Fonte: IPA

Katie Holmes mostra il suo lato chic alla Paris Fashion Week

Katie Holmes, attrice e regista di talento, è stata una delle protagoniste della Paris Fashion Week, partecipando allo show di Patou per la collezione primavera 2025 couture.

Conosciuta per il suo stile raffinato e senza tempo, Holmes ha saputo conquistare il pubblico con un look casual chic, composto da pantaloni a zampa e una semplice white tee. La sua presenza all’evento ha riaffermato il suo status di icona di moda, capace di fondere alla perfezione elementi di sobrietà e glamour.

Fonte: IPA

Mamma Katie era tra le star presenti allo show di Patou, dove ha scelto un look che sposa il casual con un’eleganza senza tempo. L’attrice e regista ha optato per un paio di jeans a zampa indaco, abbinati a una giacca blu navy con dettagli rossi sulle spalle e bottoni dorati lungo la parte anteriore. La giacca, caratterizzata da quattro tasche quadrate, ha aggiunto un tocco di sofisticatezza al suo outfit.

Holmes ha completato il suo look con una semplice white tee, una scelta che ha saputo bilanciare l’eleganza della giacca con la praticità dei jeans. La maglia bianca, infatti, ha dato un tocco di freschezza e luminosità all’insieme, mentre una borsa bianca e scarpe nere hanno aggiunto il tocco finale di classe.

Per quanto riguarda il make-up, Katie, ex moglie di Tom Cruise, ha optato per un look naturale, con un leggero smokey eye e un rossetto rosa naturale. I suoi capelli castani, lunghi e ondulati, sono stati lasciati sciolti, aggiungendo un ulteriore tocco di semplicità e naturalezza.

Fonte: IPA

Collaborazione con A.P.C.: nuovo capitolo nella moda di Katie Holmes

Recentemente, Katie Holmes ha fatto un passo significativo nel mondo della moda collaborando con il brand francese A.P.C. La collezione, lanciata il 6 giugno, è il risultato di una stretta collaborazione tra l’attrice e i fondatori del marchio, Judith e Jean Touitou.

La collezione riflette l’amore di Holmes per il vintage e la sua capacità di rendere moderni e rilevanti i design del passato. “A.P.C. è un bellissimo marchio francese che amo sin da quando l’ho scoperto”, ha detto Holmes.

“La semplicità del design nasce da una sofisticata coerenza nei dettagli e nelle forme. A.P.C. non è solo elegante nella vita, ma l’ho usato molte volte anche nei costumi per i film grazie al suo design classico e senza tempo“.

Holmes ha scelto pezzi che fondono l’eleganza francese con la sensibilità dello stile newyorkese, creando una collezione che è un vero tributo alla sua evoluzione come icona di moda. “Adoro il vintage e ho veramente apprezzato entrare nei ricordi dei capi A.P.C. del passato”, ha detto.

“Portare l’ispirazione delle collezioni dei primi anni 2000 e lavorare per renderle moderne e rilevanti per il cliente del 2024 è stata un’esperienza gioiosa e gratificante”.