Lapo Elkann e la moglie Joan alla Paris Fashion Week 2025. Il dettaglio delle scarpe tricolore

La Paris Fashion Week 2025 ha accolto anche Lapo Elkann e la moglie Joan Lemos, noti per la loro discrezione. Look impeccabili per entrambi

Fonte: IPA Lapo Elkann e Joan Lemos

La Paris Fashion Week 2025 è sempre un palcoscenico di stile e personalità, un evento in cui la moda si fonde con l’individualità di chi la indossa. Tra gli ospiti più inaspettati e fotografati della kermesse parigina spiccano Lapo Elkann e la moglie Joan Lemos, una coppia che, pur mantenendo un profilo discreto, sa sempre come distinguersi. E questa volta, a catturare l’attenzione non sono solo i loro look curati, ma un dettaglio che racconta molto di più di un semplice accessorio: le sneakers di Lapo.

Un’apparizione esclusiva alla Paris Fashion Week 2025

Non è comune vedere Lapo Elkann e Joan Lemos tra gli eventi mondani, e proprio per questo la loro presenza alla Paris Fashion Week 2025 ha fatto notizia.

La coppia ha partecipato alla sfilata di Stella McCartney, uno degli appuntamenti più attesi della settimana della moda parigina tanto che era presente anche la nostra Chiara Ferragni.

Con il loro inconfondibile charme, hanno attirato gli sguardi senza ostentazione, dimostrando che lo stile è un’attitudine, prima ancora che una scelta di outfit.

Joan, elegante e raffinata, ha scelto un look dai toni neutri, ma di grande carattere: una camicia grigia scura morbida, portata dentro un paio di pantaloni ampi verde scuro, un ensemble sofisticato e dal gusto minimal.

A completare il look, un cappotto stampa pitone drappeggiato con nonchalance sul braccio e una borsa color vinaccia, che spezza con grazia l’armonia cromatica dell’outfit. Gli occhiali da sole neri aggiungono un tocco di mistero e di indiscutibile allure.

Dall’altro lato, Lapo Elkann ha scelto di puntare su un’eleganza rilassata, ma con la consueta attenzione ai dettagli. Total white con una felpa essenziale e pantaloni in denim dalla texture vissuta, il tutto accompagnato da una giacca blu scuro portata a mano, quasi a voler dimostrare che lo stile non ha bisogno di essere dichiarato, ma solo intuito.

Ma a fare la differenza è stato il dettaglio delle sneakers: ai piedi, un modello sportivo con lacci nei colori del tricolore italiano, un dettaglio carico di significato che ha immediatamente catturato l’attenzione dei fotografi.

Fonte: IPA

Il dettaglio che fa la differenza: le scarpe tricolore di Lapo Elkann

Non è la prima volta che Lapo Elkann utilizza la moda come linguaggio per raccontare sé stesso e il suo legame con l’Italia. Visionario nel mondo dello stile e della comunicazione, ha sempre giocato con l’abbigliamento in modo personale, spesso trasformandolo in un manifesto di valori e passioni.

Le sneakers con lacci tricolore indossate alla Paris Fashion Week 2025 non sono solo un accessorio, ma un tributo alla sua identità italiana, un segno distintivo che parla di appartenenza e di orgoglio.

Lapo, infatti, è noto per il suo stile eclettico, capace di mescolare capi casual con dettagli sofisticati, destrutturando le regole del dress code tradizionale e rendendo ogni suo look un’espressione di creatività.

Le scarpe indossate a Parigi rientrano perfettamente in questa narrazione: un dettaglio apparentemente semplice che, in realtà, racchiude un mondo di significati.

Fonte: IPA

Un amore lontano dai riflettori, ma sempre presente

Lapo Elkann e Joan Lemos non sono soliti partecipare a eventi mondani con grande frequenza, ma quando lo fanno, riescono sempre a lasciare il segno.

La loro storia d’amore, celebrata nel 2021 con un matrimonio intimo in Portogallo, è basata sulla discrezione e sulla condivisione di valori profondi. “Abbiamo scelto un matrimonio molto discreto” avevano raccontato in un’intervista a Chi, sottolineando come la loro relazione sia costruita sulla riservatezza e sull’intimità.

Anche alla Paris Fashion Week 2025, la coppia ha mostrato quella complicità silenziosa che li caratterizza: un’intesa fatta di sguardi, di gesti misurati e di una presenza che non ha bisogno di sovraesposizione per essere notata. E in un evento in cui la moda è protagonista, loro sono riusciti a rendere il loro stile ancora una volta un linguaggio autentico e personale.