Paris Fashion Week, Natalie Portman illumina il front row: il tempo per lei scorre al contrario

Natalie Portman, 10 look tra eleganza e bon ton

La Paris Fashion Week 2025 è iniziata sotto il segno dell’eleganza senza tempo, e chi meglio di Natalie Portman per incarnarla? L’attrice premio Oscar, musa di Dior e icona di stile indiscussa, ha incantato il front row con un look che mescola raffinatezza, audacia e un tocco vintage.

Mentre le modelle sfilavano sulle passerelle del Jardin des Tuileries, lei catturava ogni sguardo: una visione di eleganza contemporanea, con un outfit che sembrava uscito da un’altra epoca ma reinterpretato con il suo tocco unico.

Natalie Portman e il segreto della sua eterna giovinezza

Se c’è una cosa che colpisce immediatamente vedendo Natalie Portman alla Paris Fashion Week 2025, è la sua bellezza senza tempo. Il tempo, per lei, sembra scorrere al contrario: con la sua pelle radiosa, l’aria sofisticata e uno stile sempre impeccabile, l’attrice sembra essere entrata in una bolla in cui l’età è solo un dettaglio.

Per il front row della sfilata di Dior, Portman ha scelto un abito mini a maniche lunghe in taffetà nero, con pannelli di pizzo trasparente sul davanti e spalle strutturate che aggiungevano un tocco di drammaticità.

Il colletto alto e i bottoni dorati decorativi rimandavano a uno stile vittoriano, perfettamente in linea con le influenze gotiche ed edoardiane che hanno caratterizzato la collezione di Maria Grazia Chiuri per la stagione autunno/inverno 2025. Un capo che unisce classicismo e modernità, proprio come l’attrice che lo ha indossato.

A completare il look, un cappotto in lana doppiopetto nero, chiuso fino all’ultimo bottone per un effetto ultra-chic, che ricordava i sofisticati look di Jackie Kennedy.

Ma il vero tocco di stile? Le calze lunghe con fiocco abbinate a décolleté a punta, un trucco di styling che ha creato l’illusione di stivali al ginocchio, in perfetto equilibrio tra retro e avanguardia. Questo trend, che ha già conquistato le passerelle di Valentino, Fendi e Prada, si prepara a dominare la stagione, e chi meglio di Natalie Portman per lanciarlo ufficialmente?

Dior e Natalie Portman: un sodalizio indissolubile

Non è una sorpresa che Natalie Portman fosse tra le prime file della sfilata di Dior. L’attrice è ambasciatrice del brand dal 2011 e volto di Miss Dior Parfum, incarnando da sempre l’ideale di femminilità sofisticata e senza tempo della maison francese. Negli anni, ha attraversato le fasi di ben cinque direttori creativi del brand, rimanendo una presenza costante tra le icone legate alla casa di moda.

Non è la prima volta che il sodalizio tra Portman e Dior regala momenti di pura magia fashion. Indimenticabile il suo abito couture ai Golden Globe dello scorso anno, un capolavoro ricamato a mano con paesaggi floreali e dettagli vermicelli.

Ma anche nelle occasioni meno formali, l’attrice dimostra una fedeltà assoluta allo stile raffinato della maison. Per il recente Ballon d’Or 2024, ad esempio, aveva optato per un abito di velluto blu notte con scollo profondo e maniche ampie, abbinato a gioielli tempestati di diamanti.

Per la Paris Fashion Week 2025, invece, ha scelto una versione più minimal e audace, dimostrando ancora una volta che la sua eleganza non ha bisogno di eccessi per lasciare il segno.

Un front row da sogno e una sfilata ispirata a Virginia Woolf

Se il front row ha brillato grazie alla presenza di Natalie Portman, in passerella la collezione autunno/inverno 2025 ha celebrato l’evoluzione della moda e dell’identità, prendendo spunto dalla figura di Orlando, il protagonista del celebre romanzo di Virginia Woolf, che attraversa epoche e generi. Uno spettacolo immersivo, reso ancora più suggestivo dalla scenografia firmata dal celebre regista teatrale Robert Wilson.

Tra le modelle che hanno sfilato per il brand, spiccavano América González, Loli Bahia e Maryel Uchida, che hanno indossato capi dalle silhouette scolpite e influenze storiche rielaborate in chiave contemporanea. Tra i look più ammirati, abiti strutturati in velluto e tulle, mantelle rinascimentali reinterpretate e tailleur maschili dal taglio essenziale.

Natalie Portman, seduta tra le personalità più influenti del fashion system, ha osservato ogni dettaglio con la grazia di chi la moda non solo la indossa, ma la vive come una forma d’arte. Con il suo look impeccabile e la sua presenza magnetica, ha dimostrato che lo stile, proprio come il talento, è qualcosa che non conosce tempo.