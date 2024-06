Natalie Portman, un’icona di eleganza

Considerata una delle interpreti più versatili della sua generazione, Natalie Portman è una delle poche attrici di Hollywood a poter gareggiare per carisma e fascino con le grandi dive del passato. La protagonista di Leon è un'icona di stile ammirata per i suoi outfit eleganti e bon ton, come quello dal sapore vintage sfoggiato nel 2018 alla Mostra del Cinema di Venezia.