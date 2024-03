Natalie Portman e Benjamin Millepied divorziano dopo 11 anni di matrimonio

Fonte: IPA Natalie Portman e Benjamin Millepied

Dopo rumor e speculazioni, è arrivata la conferma tanto temuta: Natalie Portman e Benjamin Millepied hanno deciso di separarsi dopo 11 anni di matrimonio. L’istanza di divorzio, secondo la stampa americana, sarebbe stata presentata a luglio, e finalizzata lo scorso mese. A pesare sulla decisione di Natalie, sarebbe stata una relazione extra-coniugale intrattenuta da Millepied con un’attivista francese.

Il divorzio tra Natalie Portman e Benjamin Millepied

La notizia era nell’aria già da alcuni mesi, ma la conferma è arrivata solo nelle scorse ore: Natalie Portman e Benjamin Millepied hanno deciso di dirsi addio dopo 11 anni di matrimonio. A riportarlo, è il magazine People, a cui una fonte ha confidato che la richiesta di divorzio sarebbe stata presentata a luglio, e finalizzata lo scorso mese in Francia. L’attrice sarebbe giunta alla difficile decisione dopo aver scoperto una relazione extra-coniugale del marito con l’attivista francese Camille Ètienne: a nulla sarebbero poi valsi i tentativi di Millepied di rinconquistare la sua fiducia.

“All’inizio è stata molto dura per lei, ma i suoi amici si sono stretti intorno a lei e l’hanno aiutata a superare il momento peggiore. Natalie ha vissuto un anno davvero duro e doloroso, ma ne è uscita più forte e sta trovando la gioia nella sua famiglia, nei suoi amici e nel suo lavoro” ha spiegato l’insider al magazine. Al momento, tuttavia, l’attrice e il suo ex marito sembrerebbeto aver trovato un equilibrio: “La priorità di Natalie è quella di assicurare serenità ai figli. Lei e Ben amano i loro bambini, e hanno intenzione di continuare ad essere i migliori genitori possibile. Nulla è più importante per loro”.

L’amore di Natalie Portman e Benjamin Millepied

Natalie Portman e il coreografo e ballerino Benjamin Millepied si sono conosciuti nel 2009 sul set del film Il Cigno Nero. Per poter iniziare una relazione con l’attrice israeliana, lui aveva lasciato la fidanzata Isabella Boylston, apprezzata solista dell’American Ballet. I due si sono sposati nel 2012 nel corso di una cerimonia ebraica, religione di Natalie a cui anche Benjamin si è successivamente convertito. Un’unione forte e profonda, resa ancor più solida dalla nascita di due bambini: Aleph, nato nel 2011, e Amalia, nata nel 2017.

Fonte: IPA

A turbare la serenità familiare, oltre ai continui spostamenti tra Francia e Stati Uniti, è stato però un tradimento di Benjamin nel giugno 2023. A lanciare la notizia, con tanto di prove fotografiche, il magazine Voici: l’amante del coreografo, come dimostrano gli scatti, è l’attivista per il clima Camille Ètienne, più giovane di lui di venti anni e molto famosa in Francia. “Ben sa di aver commesso un errore enorme, e sta facendo il possibile per riconquistare Natalie e tenere unita la loro famiglia” aveva rivelato all’epoca una fonte vicina alla coppia.

Tuttavia, nonostante l’iniziale volontà di ricucire la crisi e cercare di perdonare il marito, l’attrice non sarebbe riuscita a lasciarsi alle spalle l’infedeltà del compagno, scegliendo di separarsi da lui. E se gli scatti che ritraevano Natalie senza la fede nuziale al dito erano una per molti una prova, con la conferma di People non sembrano esserci più dubbi sulla fine della relazione.