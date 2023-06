Natalie Portman dopo le voci di crisi: il dettaglio sul tradimento non passa inosservato

Fonte: IPA Natalie Portman con l'anello del marito

C’è chi è rimasto sconvolto dalla notizia del tradimento (presunto) subito da Natalie Portman. “Come si può tradire una donna come lei?”, si è chiesto qualcuno sui social, ma la verità è che nessuno di noi ne è escluso, neanche se sei una delle donne più famose e desiderate di Hollywood. Si tratta di voci al momento, mai smentite dai diretti interessati, eppure l’ultimo gesto dell’attrice ha lasciato tutti parecchio perplessi. Sorridente e raggiante come sempre durante gli Open in Francia, un dettaglio non è passato inosservato.

Natalie Portman mostra il prezioso anello di fidanzamento

Nonostante da giorni si rincorrano le voci di crisi con il marito Benjamin Millepied, accusato di averla tradita, Natalie Portman sembra più raggiante che mai. Non ci è dato sapere se sia un modo per reagire a un periodo turbolento o semplicemente per smentire le indiscrezioni che, di fatto, non ha mai confermato.

Fonte: IPA

Quel che è certo è che l’attrice ha fatto capolino agli Open di Francia – da appassionata di tennis quale è – mostrandosi in splendida forma e con un grande sorriso. La Portman indossava un delizioso abitino a fiori, perfetto per le giornate di primavera, completando il look con un cappello di paglia, una borsetta e un paio di occhiali da sole firmati Christian Dior.

Ma c’è di più. Quel che ha colpito i media sono stati in particolare alcuni scatti in cui fa sfoggio dello splendido anello di fidanzamento tempestato di diamanti da 4 carati che che il marito Benjamin Millepied le ha messo al dito per suggellare il loro grande amore e farle la fatidica proposta, appositamente progettato per lei dalla designer Jamie Wolf (Tiffany). Un anello che di certo non passa inosservato e che ha alimentato ancora una volta i dubbi: forse la crisi millantata dai tabloid è soltanto un’invenzione?

Fonte: IPA

Il presunto tradimento del marito Benjamin Millepied

Le immagini giungono ad appena una settimana dalla notizia del presunto tradimento di Benjamin Millepied. Stando alle indiscrezioni, il ballerino e coreografo che l’attrice ha conosciuto sul set de Il Cigno Nero avrebbe avuto una relazione con l’attivista 25enne Camille Étienne.

“Quella tra Benjamin e Camille è stata una relazione di breve durata ed è finita – ha detto al Daily Mail una fonte vicinissima alla coppia -. Lui sa di aver commesso un errore enorme e sta facendo tutto il possibile per convincere Natalie a perdonarlo e tenere unita la loro famiglia. Lei è incredibilmente riservata e non ha intenzione di parlare di questa storia sui media. La sua più grande priorità è proteggere i suoi figli e la loro privacy“.

Natalie Portman, che abbiamo visto da poco sul red carpet del Festival di Cannes, chiede semplicemente rispetto per una situazione delicata ma che, a quanto pare, potrebbe risolversi in breve. A far storcere il naso sono, però, le immagini apparse sulla rivista francese Voici che mostrano Millepied e l’attivista mentre entrano separatamente nel suo ufficio, salvo poi uscirne a dieci minuti di distanza l’uno dall’altra. Come se non bastasse, qualche giorno prima che venisse diffusa l’indiscrezione sulla crisi matrimoniale, il ballerino e la presunta fiamma sono stati avvistati mentre facevano i bagagli insieme, come riporta Page Six.