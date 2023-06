Natalie Portman e il marito Benjamin Millepied in crisi: lui l’ha tradita

Fonte: IPA Natalie Portman in crisi: il marito Benjamin Millepied l'ha tradita

Natalie Portman oltre ad essere un’attrice bravissima è anche una delle donne più belle del mondo. Sposata dal 2012 con il ballerino e coreografo Benjamin Millepied, conosciuto sul set del film Il cigno nero nel 2009, sembra che la star stia attraversando una brutta crisi matrimoniale: voci insistenti affermano che Millepied l’abbia tradita.

Natalie Portman è stata tradita: la nuova fiamma di Benjamin Millepied è Camille Étienne

Il 2009 è stato il momento della consacrazione come attrice di Natalie Portman. La star, infatti, proprio nel 2009 ha girato il film Il cigno nero che, l’anno dopo, le è valso il suo primo (e ad oggi unico) Premio Oscar.

La pellicola di Darren Aronofsky è stata inoltre galeotta per la stessa Portman e per il ballerino e coreografo Benjamin Millepied che sul set del lungometraggio si sono conosciuti e innamorati. I due si sono sposati nel 2012, un anno dopo la nascita del primo figlio Aleph.

Coppia fino a poco tempo solidissima, Natalie e Benjamin sembra che stiano attraversando una brutta crisi. Secondo fonti loro vicine, Millepied avrebbe tradito l’attrice con l’attivista per il clima Camille Étienne, di vent’anni più giovane.

“Quella tra Benjamin e Camille stata una relazione di breve durata ed è finita” ha affermato al DailyMail una fonte vicinissima alla coppia, a detta della quale “Lui sa di aver commesso un errore enorme e sta facendo tutto il possibile per convincere Natalie a perdonarlo e tenere unita la loro famiglia. Lei è incredibilmente riservata e non ha intenzione di parlare di questa storia sui media. La sua più grande priorità è proteggere i suoi figli e la loro privacy”.

Natalie Portman tradita: le foto del marito Benjamin Millepied con l’amante sul web

Oltre alle fonti vicine alla coppia, sembra che la (breve) relazione tra Benjamin Millepied e la venticinquenne Camille Étienne sia stata confermata anche da immagini apparse sul web lo scorso 24 maggio che immortalano i due entrare insieme nell’ufficio di lui per poi uscirne dopo ore.

Nonostante questa (apparente) conferma, si dice che Natalie Portman abbia deciso – almeno al momento – di perdonare il marito, sia per perché quella con l’attivista è stata una mera scappatella, sia per il bene dei figli. Natalie e Benjamin, infatti, dopo Aleph sono diventati nel 2017 per la seconda volta genitori con l’arrivo della piccola Amalia.

Sembra che il tradimento di Benjamin Millepied con Camille Étienne sia stata la seconda battuta d’arresto del matrimonio della Portman che da poco era uscita insieme al marito da un’altra crisi di coppia.

Nonostante i problemi che sta vivendo nel privato, Natalie Portman non ha lasciato trasparire alcun dolore allo scorso Festival di Cannes dove è stata tra i protagonisti assoluti con ben due red carpet per altrettanti film di cui è protagonista e che a breve approderanno nei cinema.

In particolare, l’attrice ha presentato al festival del cinema più patinato del mondo la pellicola The Zone of Interest di Jonathan Glazer e May December di Todd Haynes. Proprio durante il red carpet di quest’ultimo film la Portman ha incantato la Montée des Jarches di Cannes con lo Junon Dress di Dior, abito della collezione Haute Couture Dior Autunno-Inverno del 1949 che Maria Grazia Chiuri ha ricreato appositamente per lei.