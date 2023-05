Festival di Cannes 2023: date, le star sulla Croisette e gli italiani in gara

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Undici giorni di cinema, glamour, tappeti rossi: torna il Festival di Cannes che quest’anno è arrivato alla sua 76esima edizione. Sulla Croisette sfileranno tantissime star e non mancano gli italiani. A fare da madrina è Chiara Mastroianni, figlia d’’arte: papà era Marcello Mastroianni, mentre la mamma è Catherine Deneuve, suo il volto del manifesto di questa edizione: uno scatto che la ritrae durante le riprese di La Chamade di Alain Cavalier, pellicola datata 1968.

Festival di Cannes 2023, le date

Il taglio del nastro del Festival di Cannes 2023 coincide con la cerimonia di apertura: martedì 16 maggio alle 19. Ed è proprio Chiara Mastroianni a fare gli onori di casa, onori che replicherà il 27 maggio in occasione della cerimonia di chiusura e delle premiazioni, tra cui la più prestigiosa quella della Palma d’Oro.

Come accennato, sul poster di questa edizione campeggia un bellissimo scatto in bianco e nero di Catherine Deneuve: era il primo giugno del 1968 e la diva era sulla spiaggia di Pampelonne, vicino a Saint-Tropez, nello scatto è ritratta sorridente, con il viso di profilo. Catherine era allora, ma è ancora oggi, un’artista di indiscusso talento e di straordinaria bellezza.

Cannes, le star che vedremo sul tappeto rosso

Tantissime le star che sfileranno sul tappeto rosso della Croisette. A partire da Johnny Depp, protagonista del film Jeanne du Barry – La favorita del Re: l’attore torna a Cannes dopo 12 anni e dopo le note vicende giudiziarie tra lui e la ex moglie Amber Heard. Ci sarà anche la figlia dell’attore, Lily-Rose Depp, per la prima mondiale della serie tv The Idol.

Grazie alla pellicola di Martin Scorsese Killers of the flower moon, dovrebbero essere sul red carpet Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Brendan Fraser.

E poi ci dovrebbero essere Scarlett Johansson, Tilda Swinton e Margot Robbie, tra i membri del cast di Asteroid City, nuova pellicola di Wes Anderson. Otterrà la Palma d’Oro d’onore Michael Douglas, mentre un altro pezzo da novanta di Hollywood che ammireremo sulla Croisette sarà Harrison Ford, con l’ultima pellicola della saga cult Indiana Jones.

E, infine, grazie a May December di Todd Haynes dovrebbero sfilare sul tappeto rosso Julianne Moore e Natalie Portman. E poi Cate Blanchett con la pellicola The new boy di Warwick Thornton. Queste sono solamente alcune delle, tantissime, star che dovrebbero calcare il red carpet di Cannes 2023. Tra cui ci saranno anche alcuni italiani.

Gli italiani in gara a Cannes 2023

Saranno tre i film italiani in concorso a Cannes 2023, una tripletta storica, infatti l’ultima volta che c’erano ben tre pellicole del nostro Paese è stato otto anni fa, ovvero nel 2015. Per questa 76esima edizione ci saranno Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti, in cui hanno recitato – tra gli altri – Margherita Buy, il regista stesso, Silvio Orlandi e Barbora Bobuľová.

Poi in concorso ci sarà Rapito di Marco Bellocchio, con un cast ricco composto, ad esempio, da Leonardo Maltese, Barbara Ronci, Fabrizio Giufini, Fausto Russo Alesi, Paolo Pierobon e Filippo Timi. E, infine, La chimera di Alice Rohrwacher con Josh O’Connor, Carol Duarte e la sorella della regista Alba Rohrwacher. I film che concorrono alla Palma d’Oro sono in totale 21.