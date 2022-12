Johnny Depp contro Amber Heard, la guerra è finita: “Accordo a sette cifre”

Fonte: IPA Amber Heard, la guerra con Depp continua. E lei vende la casa in California

La guerra tra Johnny Depp e Amber Heard ha trovato finalmente una conclusione. Sono stati mesi intensi per il divo di Hollywood e per l’ex moglie, condannata per diffamazione ai danni di lui e al pagamento di cifre da capogiro (si parla di 15 milioni di dollari). La Heard aveva deciso di ricorrere in appello almeno in un primo momento, ma alla fine ha ceduto al patteggiamento come lei stessa ha spiegato in un post condiviso su Instagram. La voglia di mettere un punto a una delle pagine più brutte della sua vita ha prevalso su tutto il resto.

Amber Heard sconfitta (di nuovo) da Johnny Depp

“Ho preso la difficile decisione di risolvere la causa per diffamazione intentata dal mio ex marito contro di me in Virginia”, con questa dolorosa premessa inizia il post condiviso da Amber Heard su Instagram, in cui ha annunciato ufficialmente di aver messo un punto a una delle vicende mediatiche più seguite, chiacchierate e discusse degli ultimi tempi.

Sembrava che l’ex moglie dell’attore non si fosse affatto arresa alla cocente sconfitta subita in tribunale, nel processo per diffamazione intentato da Johnny Depp. Dopo mesi di deposizioni, testimonianze e accese arringhe era stato Johnny Depp ad avere la meglio, ma l’attrice voleva a tutti i costi prendersi la sua rivincita. Aveva provato a far annullare l’intero processo sostituendolo con uno nuovo di zecca, accusando addirittura il divo di Hollywood di aver corrotto la giuria. L’ipotesi di un ricorso in appello è, però, durata ben poco: la Heard si è arresa, cedendo alla proposta di patteggiamento formulata dai legali.

Le ultime parole di Amber Heard sulla guerra con Depp

“Per me è importante ribadire di non aver avuto scelta – ha tenuto a precisare l’attrice sul suo post social -. Ho difeso la mia verità, e nel farlo la mia vita è andata distrutta. La denigrazione che ho conosciuto sui social media è stata la testimonianza di come le donne vengano colpevolizzate quando si fanno avanti”. Sono parole amare quelle di Amber Heard, che fanno eco a quanto aveva già affermato e ribadito senza mezzi termini qualche mese fa, parlando di una sconfitta per tutte le donne che “Porta indietro l’orologio ad un tempo in cui una donna che parla apertamente può essere pubblicamente svergognata e umiliata”.

“Prendo questa decisione dopo aver perso ogni fiducia nel sistema legale americano – prosegue la Heard nel suo post -, con le mie testimonianze che sono diventate materiale di intrattenimento e foraggio per i media. (…) Nel risolvere questa causa decido di riprendermi la libertà di dedicare il mio tempo libero al lavoro che mi ha permesso di guarire dopo il divorzio”.

Caso Depp-Heard, i termini dell’accordo

“Non ho fatto alcuna ammissione. Questo non è un atto di concessione”, ha tenuto a ribadire l’ex moglie di Depp. Ma in fin dei conti era prevedibile una conclusione simile per quello che è stato uno dei processi mediatici più clamorosi di sempre. Secondo la sentenza del tribunale, Amber Heard avrebbe dovuto pagare ben 15 milioni di dollari di risarcimento e danni per diffamazione nei confronti di Johnny Depp, denaro che aveva ammesso di non possedere.

Stando a quanto riporta People, si tratterebbe di un “accordo a sette cifre”, dunque ridimensionato rispetto alla sentenza di primo grado. “Depp ha detto che non si trattava di soldi. Voleva solo la verità”, ha dichiarato una fonte vicina all’attore, ribadendo come la Heard, al contrario, pensasse al proprio tornaconto “sia per ragioni finanziarie, sia per garantire che non ci fosse una sentenza contro lei”.

A conferma di tutto ciò arriva anche la dichiarazione degli avvocati di Depp, Benjamin Chew e Camille Vasquez, riportata da Deadline: “Siamo lieti di chiudere formalmente la porta a questo doloroso capitolo per il signor Depp, che ha chiarito durante questo processo che la sua priorità era portare la verità alla luce. La decisione unanime della giuria e il conseguente giudizio a favore del signor Depp contro la signora Heard rimangono pienamente in vigore. Il pagamento di 1 milione di dollari – che il signor Depp ha promesso e donerà a enti di beneficenza – rafforza il riconoscimento della signora Heard della conclusione della rigorosa ricerca della giustizia da parte del sistema legale”.

La guerra è finita, ma resta indelebile una delle pagine più buie nella storia di Hollywood.