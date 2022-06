Camille Vasquez, chi è l’avvocata di Johnny Depp simbolo del processo contro Amber Heard

Eroina dei social, tra le protagoniste dei video di TikTok, emblema di una donna che lotta: Camille Vasquez è stata senza dubbio determinante per la vittoria di Johnny Depp nel processo contro la ex moglie Amber Heard. Simbolo delle battaglie portate avanti in tribunale, l’avvocata fa parte del team legale dell’attore. Durante il processo ha dimostrato la sua tenacia, la sua capacità di esporre i fatti ma anche di mettere in difficoltà la controparte.

Non sono mancate anche le voci di una possibile relazione tra la legale e l’attore, ma al di là del mero aspetto privato e personale, da questa vicenda Camille Vasquez ne esce come una delle star del processo Depp – Heard.

Camille Vasquez, l’esito del processo Depp – Heard

Si è chiuso quello che da molti è stato definito il processo dell’anno, il caso che ha visto contrapposti gli ex coniugi (ed entrambi attori) Johnny Depp e Amber Heard. E che ha visto la loro vita privata, e le reciproche accuse, tenere banco per settimane su tutti i giornali (e i social). A uscirne vincitore è stato proprio Depp e il suo team legale. In particolare Camille Vasquez che, nel corso del processo, è diventata una vera e propria star. Le sue domande ad Amber Heard, ma anche la sua arringa finale, hanno fatto il giro della Rete.

“C’è un aggressore in quest’aula, ma non è il sig. Depp e c’è una vittima di violenza domestica, ma non è la Heard” è la frase con cui l’avvocata ha deciso di chiudere il processo, parole che ne hanno accresciuto ulteriormente la popolarità e che l’hanno fatta amare ancora di più dai tanti supporter dell’attore. Tanto che sui social è apparso anche un hashtag dedicato a lei.

Camille Vasquez, chi è l’avvocata

Classe 1984, Camille Vasquez è un‘associata dello studio legale Brown Rudnik, ha una laurea in Scienze Politiche e una specializzazione nella scuola di Legge. Si occupa di cause di diffamazione lato querelante, come riporta il sito dello studio legale, dove viene anche spiegato che è “abile nel formulare strategie di contenzioso offensive e difensive per clienti privati”.

Un’abilità che ha messo al servizio della causa di diffamazione di Johnny Depp nei confronti della ex moglie, che si è conclusa con la vittoria del suo assistito. Un esito che ha accresciuto ulteriormente la popolarità dell’avvocata.

Ma non solo, perché anche l’affiatamento con l’attore ha dato spazio a voci che li davano sentimentalmente vicini. Rumors che sarebbero stati negati da conoscenti che hanno relegato unicamente alla sfera professionale il loro rapporto. Lei stessa, a domanda diretta, aveva risposto con una risata. Del resto quello che è il suo privato ha senso che rimanga tale. E infatti tutto ciò che riguarda la sua vita fuori dalla sfera professionale non è questione nota, a quanto pare è molto riservata: Tmz ha riportato che avrebbe una relazione seria da diversi mesi con un agente immobiliare britannico. Ma dalla diretta interessata non ci sono state conferme e neppure smentite.

Quello che è certo è che è diventata una star del web, i video dal tribunale e i meme su di lei hanno spopolato proprio come sarebbe accaduto per una vip.