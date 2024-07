Fedez con Johnny Depp a St Tropez, le foto insieme

Fedez non ha vissuto di certo un anno semplice. C’era da aspettarselo che si godesse delle lunghe vacanze chiarificatrici. Un po’ meno, forse, che si ritrovasse a trascorrere del tempo in barca con l’adorato attore Johnny Depp. Una coppia decisamente insolita, al centro di foto già divenute virali.

Fedez e Johnny Depp

Come svelato anche dalla localizzazione attiva nel suo post Instagram, Fedez è a St. Tropez. Si sta godendo una vacanza dopo mesi tanto belli quanto atroci. Non sono mancate le soddisfazioni professionali, certo, ma in ambito privato davvero nulla è andato al suo posto.

Dalla separazione con Chiara Ferragni, con annesso nuovo appartamento e nuovo cane, ai problemi di salute, che negli ultimi tempi sono tornati con forza a far sentire il proprio peso gravoso. Di colpo, però, eccolo in mare aperto al fianco di Capitan Jack Sparrow in persona.

Chi l’avrebbe mai detto di vedere in una foto (in realtà due) Fedez e Johnny Depp, ma è proprio quello che è successo, e non su di un red carpet. In omaggio al grande protagonista della saga di Pirati dei Caraibi, nel post neanche una parola ma soltanto una bandiera nera con il Jolly Roger (simbolo piratesco).

Nella prima foto li vediamo stretti in un primo piano. Depp è sorridente e Fedez, rigorosamente senza maglia, con uno sguardo un po’ più serioso, da chi cerca la giusta posa a fatica. Nella seconda, invece, sono in tre in posa e l’atmosfera sembra incredibilmente rilassata.

I commenti sui social

Immediata l’ondata social, con una marea di mi piace prevedibile e commenti di ogni sorta. L’ex amico ritrovato Rovazzi ha così commentato, ironico: “Non si rubano le statue da Madame Tussauds”.

Il più interessante, tra quelli in evidenza, è però probabilmente quello di un’utente che mette in dubbio l’identità di Johnny Depp. A suo dire, infatti, l’attore non avrebbe un tatuaggio sotto il collo. Al di là del fatto che è chiarissimo si tratti del famoso interprete, la commentatrice dev’essere rimasta indietro di qualche aggiornamento sui suoi tanti tatuaggi. È da un bel po’, infatti, che ha inciso “res ipsa loquitur”, ovvero “la cosa parla da sé”.

Fonte: IPA

C’è poi anche tanta attenzione per il già amatissimo cane Silvio, protagonista di vari scatti. Continua a viaggiare al fianco di Fedez e, com’è evidente, ritrovarsi a fare degli incontri con Vip di grande spessore.

Le vacanze di Fedez

Considerando la separazione da Chiara Ferragni, le vacanze da single di Fedez hanno ovviamente attirato l’attenzione degli esperti di gossip. Ogni aggiornamento può essere rilevante, come il fatto che a St. Tropez sia in compagnia di Garance Authié. Tra i due sembrava essere finita e invece risulta evidente la loro vicinanza.

Allo stato attuale, però, il rapper non sembra avere nessuna intenzione di tornare a condividere dettagli del proprio privato sentimentale. Lo ha fatto per anni e, alla fine, le cose non sono andate per il meglio. C’è però ancora una fetta di fan che spera in un ritorno a casa. Proprio loro hanno dato una grande importanza a un dettaglio: nella notte tra il 22 e il 23 luglio è tornato a seguire il profilo di sua moglie, Chiara Ferragni.