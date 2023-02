Chi è Alba Rohrwacher, la compagna di Saverio Costanzo

Attrice dal talento innegabile, Alba Rohrwacher è anche la compagna di Saverio Costanzo: molto riservati, hanno lavorato più volte insieme. E se lei è una delle attrici più di talento del panorama cinematografico italiano, lui è un regista e sceneggiatore con all’attivo importantissimi progetti sia al cinema sia in televisione. Inoltre è anche un figlio d’arte, infatti il padre è Maurizio Costanzo giornalista, conduttore, autore e sceneggiatore di recente scomparso.

Alba Rohrwacher, chi è il compagno e la loro relazione

Da diverso tempo Alba Rohrwacher e Saverio Costanzo formano una delle coppie d’oro del cinema italiano. Lei attrice con un curriculum pazzesco fatto di tanti film, serie di altissimo livello e un buon numero di premi e riconoscimenti. Qualche esempio? Caos calmo per la regia di Nanni Moretti, Bella Addormentata di Mario Bellocchio e La figlia oscura regia di Maggie Gyllenhaal.

Lui regista e sceneggiatore, tra i suoi lavori si possono menzionare La solitudine dei numeri primi, Hungry Hearts e la tanto amata serie tv L’amica geniale. Anche nel suo curriculum non mancano i riconoscimenti. Insieme hanno lavorato in più di un’occasione, tra cui proprio nella celebre serie tratta dalla quadrilogia di romanzi scritti da Elena Ferrante.

Pur cercando di mantenere il loro legame lontano dal gossip, non sono mancate le occasioni in cui abbiamo potuto ammirarli insieme. In particolare alla Mostra del Cinema di Venezia del 2021 dove lui era presente con il ruolo di giudice. In quella occasione sono apparsi molto complici e affiatati, oltre che elegantissimi, come il red carpet della manifestazione richiede. I due non sono sposati. Lui in precedenza aveva vissuto una relazione con la conduttrice Sabrina Nobile con la quale ha avuto due figli.

Il primo incontro tra Alba e Saverio, a quanto pare, sarebbe avvenuto sul set di La solitudine dei numeri prima. Lei di quell’esperienza aveva parlato a L’Officiel: “Piano piano si crea una famiglia di cinema che va al di là del cinema, con rapporti che sono diventati la mia vita. Con Saverio c’è stato un prima e un dopo: dopo La solitudine dei numeri primi (2010) è cambiato qualcosa dentro di me, perché è stato il mio primo lavoro così profondo sul corpo”.

Vita privata lontana dai riflettori, ma diversi progetti i lavoro insieme, per due grandi talenti del cinema italiano. Lui – poi – si potrebbe definire un figlio d’arte, infatti il padre era Maurizio Costanzo giornalista, conduttore, autore e sceneggiatore molto amato e recentemente scomparso.

Alba Rohrwacher e Saverio Costanzo compagni: la vita lontana dai riflettori

Nonostante siano compagni di vita da tanti anni, Alba Rohrwacher e Saverio Costanzo vivono una vita lontana dai riflettori e lasciano che a parlare siano i progetti di lavoro che li vedono impegnati sia insieme che separatamente. Ma tutto quello che riguarda la sfera privata viene protetto e tenuto lontano dai gossip. Classe 1975 lui, con la sorella più grande Camilla sono i due figli che Maurizio Costanzo ha avuto dalla seconda moglie Flaminia Morandi. Alba Rohrwacher, invece, è del 1979. Anche la sorella minore Alice ha seguito le orme nel mondo del cinema diventando regista.

Lontani dai rumors e riservati: Alba Rohrwacher e Saverio Costanzo funzionano nel lavoro e, a quanto pare, anche nella vita privata.