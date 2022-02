L’Amica Geniale 3, il finale svela l’attrice che sarà Lenù

L’amica geniale, la terza stagione: prime foto dal set

Si è chiusa la terza stagione de L’Amica Geniale, la serie tv nata dalla quadrilogia di romanzi scritti da Elena Ferrante. Storia di chi fugge e di chi resta si è conclusa con un grande cambiamento per Elena che è pronta a vivere qualcosa che desiderava sin da bambina. Ma anche con una notizia per i telespettatori e i fan della serie di romanzi: è stato svelato il volto dell’attrice che interpreterà Lenù nella quarta e ultima stagione.

L’Amica Geniale 3, chi sarà Lenù

È proprio nella scena finale della quarta stagione che abbiamo potuto vedere riflesso in uno specchio il volto dell’attrice che interpreterà Lenù. Elena infatti è in aereo pronta a cominciare un nuovo percorso della sua esistenza. Si alza e va in bagno dove, nello specchio, ci viene svelato il volto dell’attrice che ne racconterà l’ultimo capitolo. Si tratta di Alba Rohrwacher che è anche la voce narrante della serie.

Prima di saperne di più di questa straordinaria attrice, però, va ricordato che le due giovani interpreti delle protagoniste per tre stagioni, nell’ultimo capitolo lasceranno il testimone, perché la serie possa risultare credibile con la crescita delle due. Margherita Mazzucco, quindi, lascia il ruolo ad Alba Rohrwacher. Mentre non è ancora noto chi prenderà quello di Lila, portata sullo schermo per tre stagioni da Gaia Girace, ma tra i nomi più citati ci sono Luisa Ranieri e Irene Maiorini.

Chi è Alba Rohrwacher

Classe 1979, Alba Rohrwacher ha una lunga carriera alle spalle, in cui ha interpretato ruoli indimenticabili. Grazie al suo talento non ha solo saputo conquistare il cuore del pubblico, ma ha ottenuto anche premi prestigiosi, tra cui due David di Donatello, un Nastro d’argento, la Coppa Volpi tre Premi Pasinetti. La sua filmografia è molto ricca e l’ha vista lavorare sia in Italia che all’estero. La si può ricordare, ad esempio, in Giorni e nuvole di Silvio Soldini, Caos calmo di Antonello Grimaldi, Il papà di Giovanna di Pupi Avati, Io sono l’amore di Luca Guadagnino e La solitudine dei numeri primi, tratto dal romanzo di Paolo Giordano. Ultimo impegno in ordine di tempo quello con La figlia oscura regia di Maggie Gyllenhaal.

Ora la vedremo raccogliere il testimone di Margherita Mazzucco per portare sul piccolo schermo Lenù nell’ultima stagione della serie L’Amica geniale: Storia della bambina perduta.

L’Amica Geniale 3, il saluto di Gaia Girace a Lila

Gaia Girace poco prima della messa in onda degli ultimi episodi dell’Amica Geniale 3 ha pubblicato su Instagram alcuni scatti del suo percorso all’interno della serie, raccontando come anche lei sia cresciuta con il suo personaggio.

Nel post ha scritto: “Questa è Lila nella prima, seconda e terza stagione de L’amica geniale. È cresciuta e cambiata tanto e io insieme a lei. Avevo solo tredici anni quando Lila è entrata nella mia vita e ne ho 18 adesso che la saluto. Sono cresciuta insieme a lei e ho vissuto anni magnifici! Vorrei ringraziare il cast, la troupe e la produzione, siete veramente strepitosi e abbiamo fatto un lavoro straordinario! E grazie a tutti voi che l’avete vissuta e amata con me”.