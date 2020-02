Perché è famosa Margherita Mazzucco de L’Amica Geniale

editato in: da

Margherita Mazzucco è una delle attrici protagoniste de L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome, sceneggiato televisivo diretto da Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher (coppia anche nella vita). La giovane attrice, che assieme alla compagna di set Gaia Girace è stata ospite della terza serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo, ha sedici anni.

Studentessa di Liceo Classico a Napoli, la ragazza non aveva mai pensato di fare l’attrice. Tutto è però cambiato quando, nella sua scuola, sono stati organizzati i casting per portare sul piccolo schermo la tetralogia di Elena Ferrante, successo mondiale.

Secondo alcuni rumors, la sua scelta come interprete del personaggio di Lenù (Elena Greco) sarebbe stata fatta da Elena Ferrante in persona (oggi come oggi, a quasi dieci anni dallo scoppio del caso letterario, il grande pubblico non è a conoscenza dell’identità della penna dietro a romanzi come L’Amore Molesto, L’Amica Geniale, Storia del Nuovo Cognome, Storia di Chi Fugge e Chi Resta).

Margherita Mazzucco, che con la fiction dedicata ai romanzi della Ferrante ha mosso i suoi primi passi nel mondo della recitazione, ha colpito tutti fin dalla prima stagione per via della somiglianza fisica con il personaggio che interpreta.

Elena Greco (detta Lenù), che a differenza dell’amica Lila ha un temperamento molto timido, viene infatti descritta dalla Ferrante con i capelli biondi, gli occhi azzurri e i lineamenti molto delicati, caratteristiche fisiche che la giovane attrice napoletana sfoggia.

L’attrice napoletana, che è attiva su Instagram ma con un account privato e accessibile solo ai follower confermati, durante le riprese ha costruito un rapporto di amicizia con la compagna di set Gaia Girace.

Secondo quanto rivelato nel corso di un’intervista al sito Superguidatv, le due ragazze, che abitano una a Napoli e una a Vico Equense, cercano di sentirsi via messaggio non appena possono. Durante l’ospitata a Sanremo, la Mazzucco ha parlato anche del rapporto con il regista Saverio Costanzo (figlio di Maurizio) specificando che, rispetto alla prima stagione, si è fidato molto più di lei e Gaia, che stanno crescendo e maturando all’unisono con i personaggi che interpetano, dai quali hanno imparato l’importanza della determinazione e dell’emancipazione femminile.