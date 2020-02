Perché è famosa Gaia Girace de L’Amica Geniale

editato in: da

Giovane e talentuosa, Gaia Girace è una delle attrici del momento: interpretando il ruolo di Lila nella fiction L’Amica Geniale si è guadagnata un posto d’onore nel panorama della televisione italiana.

Classe 2004, Gaia è nata a Vico Equense, un borgo che si trova tra il golfo di Napoli e quello di Salerno. La sua origine partenopea ha contribuito a rendere più vero il suo personaggio: una ragazzina di sedici anni, verace, sanguigna, dalla pronuncia napoletana ben calcata.

E se le basi di Gaia Girace erano già eccellenti, il suo talento non è da meno: ha iniziato a recitare fin da piccolissima, muovendo i primi passi sul palco già alle scuole elementari. Realizzando che la recitazione era la sua passione, poi, ha iniziato a seguire delle lezioni private con il maestro Francesco Campanile dell’Accademia La Ribalta.

Il ruolo di Lila Cerullo, però, è arrivato per caso. Proprio il suo maestro l’ha spinta a fare i provini, mentre Gaia non ci credeva più di tanto. Dopo una serie di spostamenti tra Roma e Napoli, la Girace è stata scelta insieme a Margherita Mazzucco, che interpreta invece Lenù.

A premiare Gaia sono stati due fattori: la somiglianza impressionante con Ludovica Nasti, che ha interpretato il personaggio di Lila da bambina, e la sua non esperienza sul campo, dato che per l’adattamento televisivo de L’Amica Geniale la scrittrice Elena Ferrante desiderava solo attrici e attori inesperti. A suo parere, infatti, i giovani talenti che non hanno mai calcato un set risultano più spontanei, facendo risaltare il personaggio.

E, stando a quanto appare dalle anteprime della serie, la Ferrante aveva ragione: la Girace brilla in maniera del tutto naturale nel ruolo di questa ragazzina magra, dalla mente inarrestabile, che impara tutto velocemente e che si comporta da leonessa, nascondendo però un’anima fragile.

Questo anche perché con Lila, Gaia ha una vera e propria affinità: ha infatti dichiarato di avere un carattere molto simile, apparentemente forte ma estremamente delicato. Come lei, inoltre, è fiera di ciò che fa: sul suo profilo Instagram è possibile vederla mentre condivide la gioia di recitare nella fiction di Rai 1, oltre che conoscere i suoi affetti, gli amici e le sue passioni.