Sanremo 2022, Gaia Girace e Margherita Mazzucco all’Ariston prima de L’Amica Geniale

L’amica geniale, la terza stagione: prime foto dal set

Imperverserà per una settimana e concentrerà su Rai 1 tutta la curiosità del pubblico: parte il Festival di Sanremo 2022 domani 1 Febbraio 2022, l’amatissima kermesse che ferma l’Italia e mette in ombra il resto del palinsesto. Un dettaglio che non sfugge alla dirigenza RAI: ha infatti prontamente deciso di sfruttare i riflettori sull’Ariston per promuovere e raccontare le proprie fiction, di cui la rete va incredibilmente orgogliosa e alle quali il pubblico risponde con grandissimo entusiasmo.

I volti principali delle fiction Rai in corso (o pronte a ripartire con nuove stagioni) saranno infatti ospiti speciali di Sanremo, raccontati con abile maestria da Amadeus. Tra i nomi certi spiccano Gaia Girace e Margherita Mazzucco, due nomi che sono una garanzia.

Gaia Girace e Margherita Mazzucco a Sanremo 2020

Dopo la gradita presenza di due anni fa al Festival di Sanremo 2020, le due attrici – giovani e amatissime – tornano come super-ospiti per presentare la terza stagione de L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta, una serie Rai che ha riscosso grandissimo successo e che si basa sulla serie di romanzi di Elena Ferrante. Le due, rispettivamente nei ruoli di Lila ed Elena (detta Lenù), sono poco più che maggiorenni ma hanno conquistato il piccolo schermo con due ruoli iconici.

Gaia Girace e Margherita Mazzucco: chi sono

Una solare e bionda, l’altra più malinconica e brunetta, sono diverse nella serie TV come nella vita reale. Cosa sappiamo davvero di Gaia e di Margherita? Gaia Girace, è nata il 21 ottobre 2003 a Vico Equense, è un anno più giovane di Margherita e coltiva la sua passione per la recitazione già a partire dal liceo studiando anche presso la scuola di cinema teatro e danza “La Ribalta” di Napoli. È stata scelta a soli 16 anni per il interpretare il ruolo di Lila Cerullo, una delle protagoniste de L’Amica Geniale attorno alla quale si dipanano le vicende degli altri amici del rione. Gaia dice di aver scoperto da subito una grande affinità con Margherita e oltre all’ospitata di Sanremo 2020, hanno solcato insieme anche red carpet del Festival di Venezia 2018.

Margherita Mazzucco è nata il 26 settembre 2002 a Napoli, ha frequentato il liceo classico ed è stata scoperta proprio a scuola. Ha infatti raccontato che alcuni talent scout si sono presentati al suo liceo per fare dei provini e trovare possibili attrici per la fiction ispirata ai romanzi della Ferrante. Margherita ha partecipato per gioco il penultimo giorno ed è stata scelta dalla stessa scrittrice – presente in incognito per mantenere il mistero sulla sua identità. Ha conosciuto Gaia proprio l’ultimo giorno di casting. La terza stagione de L’Amica Geniale partirà subito a ridosso del Festival, il 6 gennaio.

Gli altri ospiti previsti sul palco di Sanremo

Tra gli altri super ospiti di Sanremo spunta Raoul Bova, che prenderà il posto di Terence Hill in Don Matteo, serie amatissima e storica con una tradizione che Bova saprà portare avanti senza problemi. Ci sarà anche Luca Argentero per parlare di Doc – Nelle Tue Mani, serie alla seconda stagione – già in onda da due settimane – che sta incollando allo schermo oltre 6milioni di telespettatori.

Lino Guanciale potrebbe affiancarsi ad Amadeus nella serata di venerdì, quella dedicata alle cover, e probabilmente parlerà di Noi, l’adattamento italiano di This is Us. Non è tutto: Claudio Gioè racconterà qualche dettaglio della seconda stagione di Makàri – in cui interpreta Saverio Lamanna – pronta a debuttare lunedì 7 febbraio 2022. Non può mancare Anna Valle, che martedì 8 febbraio sarà sulla RAI con Lea – Un Nuovo Giorno, un altro medical drama in cui recita accanto a Giorgio Pasotti.

Insomma, la carne sul fuoco è tanta: tutti pronti al Festival?