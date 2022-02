Sanremo 2022, Amadeus incorona il vincitore della 72ª edizione del Festival

Un’emozione dopo l’altra. Questo è stato il Festival di Sanremo 2022, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus che ne è anche il direttore artistico. Le canzoni in gara sono 25, tutte già ascoltate due volte, con le giurie (sala stampa, demoscopica e televoto) chiamate a votare in maniera congiunta per l’elezione del vincitore assoluto della kermesse canora.

Sanremo 2022, si apre con l’Inno di Mameli

I motori per la serata finale del 5 febbraio si sono scaldati con una grande emozione, quella legata all’Inno di Mameli, eseguito in maniera magistrale dalla Banda della Guardia di Finanza. L’esecuzione è quella delle grandi occasioni, con un Amadeus visibilmente commosso e pronto per la maratona conclusiva al termine della quale si conoscerà il vincitore della manifestazione musicale giunta alla sua 72ª edizione.

Sabrina Ferilli, star della finale

Meravigliosa, unica, simpatica, intelligente. Sabrina Ferilli scende le scale del Teatro Ariston, che ha calcato anche in altre occasioni, con una grazia unica che è esplosa in un’allegria travolgente non appena ha raggiunto il padrone di casa, Amadeus. È sembrata essere lì da sempre: ha dato ritmo, freschezza e ha portato la bellezza della competenza e della consapevolezza su un palco che ne aveva estremo bisogno.

Una donna autentica, che ha voluto fare un monologo sul “non fare monologhi”. Spettacolare, mai scontata, ha coinvolto il pubblico – compresa la sua grande amica Mara Venier – e il figlio di Amadeus e Giovanna, Josè, che ha suggerito al suo papà di chiamarla a condurre una delle serate del Festival di Sanremo. Lo scontato diventa così divertente, a tratti irriverente, regalando quel sorriso che andiamo cercando ormai da troppi anni.

Il Festival delle donne

Seppure in numero minore, le donne sono state le vere padrone del palco del Festival di Sanremo. Giusy Ferreri, Elisa, Emma: non solo hanno incantato il pubblico con le loro voci incredibili, ma hanno sorpreso tutti coni loro look studiati sui loro corpi ma anche sulla loro personalità. Emma, in particolare, si è affidata a Gucci che l’ha vestita da diva ma anche da rockstar. Per la finale, il pizzo leggero dell’abito le ha regalato una sensualità unica e da vera diva.