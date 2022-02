Sanremo 2022, Marco Mengoni è il super ospite della serata finale

Sanremo 2022, le esibizioni più belle tra grinta e poesia

È Marco Mengoni il super ospite della serata finale del Festival di Sanremo, quella che vedrà trionfare solo uno dei 25 cantanti in gara. Il cantante, vincitore della kermesse musicale nel 2013 con il brano L’essenziale, è pronto a calcare ancora una volta il palco dell’Ariston e a regalarci grandi emozioni.

Marco Mengoni, il super ospite della finale

Dopo i Maneskin, Laura Pausini e Cesare Cremonini, sarà Marco Mengoni il super ospite della serata finale del Festival di Sanremo, la più attesa dell’anno.

È arrivata solo adesso l’ufficialità, ma a sganciare la bomba nei giorni scorsi era stata La Repubblica, che sulle sue pagine aveva scritto: “Marco Mengoni è pronto a sbarcare al Festival di Sanremo. L’organizzazione starebbe definendo gli ultimi dettagli per la partecipazione del cantautore come super ospite, nella serata finale di sabato”.

A far sperare i fan era stato un indizio seminato sui social dallo stesso cantante, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato due selfie nella stessa identica posizione e con la stessa espressione. A cambiare è lo sfondo: nella seconda foto, poggiato sullo scaffale, c’è il trofeo d’oro che Mengoni aveva conquistato nel 2013 quando vinse il Festival con L’Essenziale.

Un chiaro messaggio in codice, che ha trovato conferma durante la consueta conferenza stampa pre-serata: qualche giorno fa il direttore artistico Amadeus si era trincerato dietro un “forse”, ma ora la riserva è stata sciolta, annunciando che il cantautore si esibirà con una performance da togliere il fiato.

Mengoni ha recentemente festeggiato il sessantesimo disco di platino della carriera, grazie all’ultimo progetto discografico Materia.

Sanremo 2022, la serata finale

La quinta serata della kermesse musicale, quella più attesa dal pubblico, vedrà trionfare uno dei 25 artisti in gara, e prevede l’ascolto di tutte le canzoni in gara al Festival di Sanremo. Per condurre questo importante appuntamento Amadeus ha scelto di avere al suo fianco un’artista da molti talenti, ovvero Sabrina Ferilli. L’attrice non è alla sua prima esperienza sul palco dell’Ariston, di cui è una gradita conoscenza.

Nei giorni scorsi si è parlato tantissimi dei papabili vincitori della gara: tra i favoriti restano ancora il duo formato da Blanco e Mahmood, con il brano Brividi, ha conquistato proprio tutti, ed Elisa, che con il suo pezzo O forse sei tu sta dando filo da torcere ai colleghi in gara.

A mescolare le carte in tavola però è stata la serata delle cover, che ha visto balzare al secondo posto della classifica generale Gianni Morandi: la sua performance fresca e divertente con Jovanotti, ospite a sorpresa del Festival, non ha lasciato indifferente nessuno e questo l’ha premiato, dandogli una chance in più di guadagnare il podio.

Il vincitore assoluto della manifestazione sarà deciso da una seconda sessione di votazioni aperta dopo l’annuncio dei primi tre classificati, rivelati in ordine casuale. Al momento la giuria della sala stampa, la demoscopica 1000 e il televoto hanno votato le 25 canzoni in gara, facendo emergere tre nomi: al primo posto figurano Mahmood e Blanco con Brividi; al secondo Gianni Morandi con Apri tutte le porte, seguito da Elisa con O forse sei tu. Chi vincerà?