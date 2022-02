Sanremo 2022, Damiano dei Måneskin in lacrime: il gesto della fidanzata

Sanremo 2022, i look dell’1 febbraio, prima serata

Damiano David dei Måneskin si lascia andare alle lacrime a Sanremo 2022 e la fidanzata Giorgia Soleri lo sostiene con un messaggio dolcissimo. Il frontman della band romana ha calcato il palco dell’Ariston, portando alla kermesse la sua grande energia, ma anche una sensibilità che ha sorpreso il pubblico.

Måneskin strepitosi a Sanremo 2022

I Måneskin erano fra gli ospiti più attesi della prima serata del Festival di Sanremo 2022. Il gruppo capitanato da Damiano David ha vissuto un anno di grandi successi, iniziato proprio dal palco dell’Ariston e dalla vittoria all’Eurovision. Ad accoglierli Amadeus, protagonista di una scenetta molto divertente. Il conduttore infatti è uscito dal teatro e, dopo essere salito su un mezzo elettrico, si è trasformato in autista per scortare il gruppo.

Le lacrime di Damiano a Sanremo e l’abbraccio di Amadeus

Sul palco dell’Ariston i Måneskin non hanno deluso le aspettative. La prima esibizione è stata sulle note di Zitti e Buoni, il brano con cui hanno trionfato a Sanremo, poi hanno cantato Coraline, la canzone inserita nell’album Teatro d’ira – Vol 1. All termine dell’esibizione Damiano David si è commosso. Il cantante è scoppiato in lacrime ed è stato abbracciato da Amadeus. “Grande Damiano, grandissimo”, ha detto il conduttore. “Grazie, buon Festival”, la risposta del cantante romano prima di congedarsi.

Il gesto di Giorgia Soleri per Damiano

In questo momento così emozionante, Damiano David ha potuto contare non solo sul sostegno dei fan, ma soprattutto su quello di Giorgia Soleri. Il frontman dei Måneskin e la modella sono legati ormai da diverso tempo. Una love story romantica e solida, tenuta lontano dai riflettori e svelata solo di recente. Su Instagram Giorgia ha voluto mostrare tutto il suo sostegno nei confronti di Damiano. L’influencer ha pubblicato uno scatto del compagno, commosso ed emozionato, aggiungendo un cuore. Si è poi complimentata con la band romana per la performance all’Ariston. “Immensi, non ci sono parole. State scrivendo la storia”, ha scritto Giorgia al termine della super performance della band romana a Sanremo 2022.

Le voci di crisi fra Damiano David e Giorgia Soleri

Qualche settimana fa Giorgia Soleri e Damiano David erano finiti al centro dei gossip. Si era infatti parlato di una crisi fra l’influencer e il cantante arrivata dopo la convivenza e di una rottura provocata dalla costante presenza della modella dietro le quinte dei concerti dei Måneskin. “Si dice che soprattutto a livello internazionale, le uscite di lei non siano molto apprezzate e danneggerebbero la carriera del gruppo”, avevano svelato voci di corridoio.

Un gossip a cui Damiano aveva replicato con forza: “Mi sono davvero stancato negli ultimi giorni – aveva replicato il cantante, senza nascondere il suo fastidio -, voi persone state decisamente parlando troppo. Sono un essere umano, non un giocattolo dannato”. Il gesto di Giorgia Soleri durante il Festival di Sanremo 2022 sembra confermare la forza del legame fra i due che sono più innamorati che mai.