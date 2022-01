Festival di Sanremo 2022, come vederlo su Rai e RaiPlay

Sanremo 2022, i cantanti in gara della 72esima edizione

I motori si stanno scaldando: è tempo di pensare alla 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022, che va in onda dal 1° al cinque febbraio. Sono ben venticinque gli artisti in gara, tra grandi nomi della musica italiana e giovani promesse. Cosa c’è da sapere? Condotto da Amadeus, arrivato alla sua terza edizione in veste di Direttore Artistico, scopriamo come e dove vedere Sanremo su Rai e RaiPlay, oltre che le date.

Sanremo 2022: dove vederlo su Rai

Al timone del Festival di Sanremo troviamo Amadeus, per il terzo anno consecutivo: in onda su Rai 1 dalle ore 20:45 martedì primo febbraio, i motori per la settantaduesima edizione si stanno iniziando a scaldare. Del resto, è stato già annunciato uno dei primi super ospiti – l’attore di successo Checco Zalone – oltre che Maria Chiara Giannetta in veste di co-conduttrice, attrice che abbiamo amato per la sua performance di alto livello in Blanca.

Sanremo 2022: come e dove vederlo su RaiPlay (e le repliche)

Nel caso in cui non si potesse vedere Sanremo in diretta su Rai 1, il Festival è comunque visibile in streaming, grazie al sito RaiPlay. Oltre che da computer, si può seguire dall’app Raiplay, scaricabile sui principali store, da Google Play Store ad App Store. Sull’omonima piattaforma, in ogni caso, sono disponibili le repliche delle puntate di Sanremo 2022: in questo modo non perdiamo nessuna esibizione del proprio gruppo o artista prediletto.

Sanremo 2022: le date delle cinque serate

Come di consueto, sono cinque le date strategiche del Festival della Musica Italiana: da martedì 1° al sabato 5 febbraio, per il Gran Finale, in cui viene proclamato il vincitore o la vincitrice.

Prima Serata : martedì 1 febbraio 2022

: martedì 1 febbraio 2022 Seconda Serata : mercoledì 2 febbraio 2022

: mercoledì 2 febbraio 2022 Terza Serata : giovedì 3 febbraio 2022

: giovedì 3 febbraio 2022 Quarta Serata : venerdì 4 febbraio 2022

: venerdì 4 febbraio 2022 Quinta Serata e Gran Finale: sabato 5 febbraio 2022

Sanremo 2022: chi sono i big in gara

I big in gara sono stati annunciati in diretta da Amadeus nel corso del Tg 1 del 4 dicembre: ai nomi ufficiali si sono aggiunti i vincitori di Sanremo Giovani – Yuman, Matteo Romano e Tananai – che concorrono insieme ai big. Una rivoluzione fortemente voluta dal Direttore Artistico.

Elisa

Dargen D’Amico

Gianni Morandi

DitonellaPiaga con Donatella Rettore

Noemi

Highsnob e Hu

Le Vibrazioni

Sangiovanni

Massimo Ranieri

La Rappresentante di Lista

Ana Mena

Emma

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Rkomi

Fabrizio Moro

Mahmood e Blanco

Giusy Ferreri

Irama

Giovanni Truppi

Aka7even

Yuman

Tananai

Matteo Romano

Sanremo 2022: i primi super ospiti

Parte del fascino del Festival di Sanremo è dovuto ai super ospiti: grandi nomi del cinema nostrano, della musica internazionale. Uno spettacolo spettacolare, se ci concedete il gioco di parole. Amadeus è comunque riuscito nell’impresa di convincere l’attore Zalone, che in passato aveva ammesso le sue difficoltà nell’accettare il ruolo da super ospite. “Non ho il coraggio di andare all’Ariston, è un palco difficilissimo”. Siamo contente che abbia cambiato idea e che sia presente nell’edizione del 2022.

La kermesse è destinata a far parlare di sé: tra le co-conduttrici è presente anche l’attrice Maria Chiara Giannetta, reduce dal successo stratosferico raggiunto dalla fiction Blanca. Non vediamo l’ora di assistere al festival nostrano più importante dell’anno per la musica.