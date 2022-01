Sanremo 2022, Amadeus annuncia le sue co-conduttrici: chi sono

Sanremo 2022, i cantanti in gara della 72esima edizione

L’attesa è quasi finita: il Festival di Sanremo 2022 approderà ben presto su Rai1, per cinque serate davvero fenomenali. Alla conduzione, ancora una volta Amadeus. Ma non sarà solo, perché potrà contare su alcune splendide co-conduttrici che gli terranno compagnia per tutta la durata della kermesse. Solo poche ore fa, sono finalmente stati svelati i loro nomi.

Amadeus, chi sono le co-conduttrici di Sanremo

Dopo tante indiscrezioni, che si sono susseguite nel corso degli ultimi mesi, si aggiunge un tassello in più sulla nuova edizione del Festival. È durante di un collegamento in diretta con il TG1 che Amadeus ha annunciato le sue compagne d’avventura a Sanremo 2022. Ancora una volta, la scelta è ricaduta su cinque affascinanti donne del mondo dello spettacolo: anche questa sarà dunque una kermesse al femminile, consolidando così la formula che già negli anni passati aveva ottenuto grande successo.

La prima serata, martedì 1° febbraio 2022, sarà sul palco dell’Ariston la grande Ornella Muti: attrice di talento incredibile, si appresta a vivere un’esperienza per lei del tutto inedita. Durante la seconda serata, invece, Amadeus sarà affiancato dalla splendida Lorena Cesarini, star della serie tv Suburra. Protagonista della terza serata sarà Drusilla Foer: attrice, ballerina, cantante, star del web e molto altro, al Festival di Sanremo porterà la sua grande teatralità.

Come si era già vociferato nelle ore passate, anche Maria Chiara Giannetta sarà una delle co-conduttrici di questa edizione. Per lei ci sarà spazio durante la quarta serata, che la vedrà attesissima protagonista. Infine, la finale di Sanremo 2022 avrà la sua musa in Sabrina Ferilli: splendida attrice, con la sua incredibile simpatia ci terrà compagnia in attesa di scoprire il vincitore del Festival.

Festival di Sanremo 2022, cosa sappiamo

Con i nomi delle co-conduttrici finalmente svelati, non resta ancora molto da scoprire su questa edizione del Festival, che andrà in onda su Rai1 dal 1° al 5 febbraio 2022. Ormai da settimane sono noti i cantanti in gara: Amadeus stesso li aveva annunciati (sempre al TG1) con largo anticipo rispetto al solito, visto che non aveva voluto attendere la serata finale di Sanremo Giovani come di consueto. I Big che si sfideranno sul palco dell’Ariston sono 25, e tra di essi spuntano alcuni dei volti più amati di tutti i tempi. Da Gianni Morandi a Iva Zanicchi, passando per star del calibro di Elisa e Noemi, arrivando ad artisti apprezzati soprattutto dai più giovani, come Sangiovanni e Ana Mena: le sorprese non dovrebbero proprio mancare.

A proposito di sorprese, ciò che ancora rimane di misterioso è il cast degli ospiti di Sanremo 2022. Come ogni anno, anche stavolta il Teatro dell’Ariston accoglierà grandi nomi dello spettacolo (italiano e internazionale, se non dovessero emergere complicazioni legate al Covid). Per il momento, conosciamo solo il primo superospite di questo Festival: si tratta di Checco Zalone, attesissimo ormai da tempo alla kermesse. Sulla sua partecipazione si era già molto parlato nelle edizioni passate, ma per svariati motivi l’attore aveva sempre declinato. Stavolta però ha deciso di accettare, compatibilmente anche con i suoi altri impegni di lavoro. Sarà senza dubbio una delle pedine vincenti di Amadeus.