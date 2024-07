Fonte: IPA Carlo Conti

Il Festival di Sanremo 2025 potrebbe slittare? Non è un’ipotesi lontana dalla realtà, ma una soluzione che la Rai starebbe valutando, per evitare il conflitto con la Coppa Italia. A parlarne è il Patron dell’Ariston, Walter Vacchino: si avvicina sempre di più, dunque, la possibilità di posticipare Sanremo per una settimana, così da non incorrere in una perdita di share.

Sanremo 2025 slitta di una settimana per la Coppa Italia

Premessa: le date del Festival di Sanremo erano state anticipate dal Patron dell’Ariston, Walter Vacchino. Al momento non ci sono stati ancora dei contatti ufficiali con la Rai, ma l’obiettivo è di evitare lo scontro con la Coppa Italia. Le date della nuova edizione di Sanremo 2025 erano dal 4 all’8 febbraio 2025.

Dal 4 al 6 febbraio 2025, tuttavia, su Mediaset, sono previsti i quarti di finale della Coppa Italia. Il primo ad avere sollevato parecchi dubbi e critiche a riguardo è stato l’Amministratore Delegato della Rai, Roberto Sergio. “Incredibile, calendario Coppa Italia: andata quarti di finale nella settimana dal 4 al 6 febbraio 2025. La 75ª edizione del Festival di Sanremo 2025 si terrà dal 4 all’8 febbraio 2025, date comunicate da Rai prima della decisione della Lega Calcio. I telespettatori italiani avranno qualcosa da ridire?”.

La sua critica, che non è passata inosservata, avrebbe spinto la Rai stessa a trovare una soluzione nell’immediato. Quale? Far slittare il Festival di Sanremo 2025 di circa una settimana. Scelta che appare maggiormente sensata, considerando che il rinvio o l’anticipo delle partite di Coppa Italia è molto più complicato. E lo è anche scegliere tra Sanremo e partite chiave come Milan-Roma o Inter-Napoli.

Cosa sappiamo su Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo, quindi, potrebbe andare in onda dall’11 al 15 febbraio 2025, da martedì a sabato, come di consueto. Fonti Rai hanno confermato ai quotidiani che sono già al lavoro per trovare una soluzione ed evitare la sovrapposizione. La controprogrammazione è sempre una questione accesa. Nel 2023, Mediaset aveva tentato lo “scontro” di share: il Grande Fratello e C’è Posta per Te erano andati regolarmente in onda con puntate inedite. Nel 2024, Maria De Filippi si è detta contraria alla sfida, augurando ad Angelina Mango (ex Amici, vincitrice del Festival) di farcela.

Oggi è presto per dire come sarà il post-Amadeus. O almeno: sappiamo che Carlo Conti è conduttore e direttore artistico per due anni. L’obiettivo è mantenere la formula degli ultimi anni, quindi intercettare i gusti di tutti senza che nessuno si senta escluso. Ma non si chiuderà alle due, grande classico di Amadeus. Tante, per ora, le indiscrezioni, come la possibile presenza alla co-conduzione di Mahmood, un’idea che ha suscitato molto interesse.

“A Sanremo finirò prima e rimetto il Dopofestival”, ha affermato Carlo Conti al Tg1. Quindi, nessun PrimaFestival, introdotto da Amadeus, e in chiusura trovavamo Fiorello con Viva Rai2!. “Sarebbe fantastico iniziare con Alba Chiara cantata da Vasco Rossi. Vasco, pensaci: non lo voglio io, lo vuole l’Italia”. Il suo lavoro? Prima il regolamento, poi le Nuove Proposte e, infine, i Big. C’è tempo per organizzare la macchina sanremese, e anche per capire le date: si attendono notizie ufficiali dalla Rai.