Sanremo 2022, Sabrina Ferilli sul discusso fuorionda: tutta la verità

Sanremo 2022, le esibizioni più belle tra grinta e poesia

Il Festival di Sanremo è una certezza e non solo perché ogni anno rinnova le nostre playlist con hit che (spesso) diventano dei veri e propri tormentoni. È una certezza perché non c’è un’edizione che si rispetti senza le immancabili polemiche, che tra l’altro si protraggono per giorni (talvolta perfino settimane). Ma è il suo “colore”, quello che – dobbiamo ammetterlo – ce lo fa amare/odiare di volta in volta. La polemica “regina” di Sanremo 2022 è il cosiddetto Ferilli Gate, che ha per protagonista l’attrice e co-conduttrice della finale al fianco di Amadeus. Un vero e proprio caso mediatico che ha coinvolto i social sul quale, finalmente, è stata la stessa Sabrina Ferilli a fare chiarezza.

Sanremo 2022, Sabrina Ferilli e il fuorionda incriminato

L’edizione 2022 del Festival di Sanremo è stata un vero trionfo e Amadeus può ritenersi più che soddisfatto. La kermesse di Amadeus ha collezionato ascolti da record, i brani scelti dal direttore artistico sono già un successo (vedi classifiche Spotify e affini) e tutti – o quasi – sono ben lieti della vittoria di Mahmood e Blanco. Ma potevano mancare le polemiche? Neanche per sogno.

Il Ferilli Gate è un caso che è scoppiato all’improvviso, proprio durante la serata finale del Festival. L’attrice, presente in veste di co-conduttrice al fianco di Amadeus, è finita al centro dell’attenzione per via di un fuorionda che ha fatto letteralmente sobbalzare dal divano i telespettatori più attenti. C’è da dire che del famigerato fuorionda non si capisce proprio tutto, ma è bastato poco a far scoppiare il caos: Sabrina Ferilli avrebbe pronunciato delle frasi un tantino “colorite” dietro le quinte dell’Ariston, con un tono apparentemente nervoso.

Sabrina Ferilli e la presunta lite con Amadeus

Per due giorni interi (anche tre) non si è parlato d’altro sui social, con tanto di utenti che hanno deciso di improvvisarsi “detective” per scavare a fondo nella vicenda, tentando di analizzare le parole esatte dell’attrice ma soprattutto di capire a chi fossero rivolte. C’è chi ha insinuato che Sabrina Ferilli ce l’avesse proprio con Amadeus, colui che l’ha scelta per presentare in coppia la finale di Sanremo 2022.

Alcuni telespettatori hanno notato come l’attrice, nel corso della finale, a un certo punto avesse quasi cambiato atteggiamento nei confronti del conduttore. Come se avessero un brutto discorso in sospeso, insomma. Tensione, nervosismi, presunte liti dietro le quinte dell’Ariston. Ma qual è la verità?

Durante l’ultima conferenza stampa – quella di chiusura del Festival – Amadeus (ovviamente) è stato interpellato a proposito del Ferilli Gate, ma ha voluto mettere una pezza a congetture e ipotesi che, a suo dire, non corrispondevano affatto alla realtà: “Mai stata nervosa, Sabrina Ferilli. Sabrina è sempre voluta rimanere in uno sgabello (dietro le quinte). Lei è una persona di una simpatia incredibile e dietro le quinte parlava con tutti, e parlava come parla normalmente, con il suo linguaggio, senza riferirsi proprio a nessuno. Commentava chi correva, chi passava, chi mi dava mazzi di fiori, quindi la terminologia colorita, che apprendo ora, probabilmente era riferita a qualcosa che stava accadendo dietro le quinte per ridere. Credetemi, nessuna tensione”.

Sanremo 2022, la “leggerezza” di Sabrina Ferilli

Mentre il Ferilli Gate impazzava su giornali e social, l’attrice si è tenuta alla larga da polemiche e discussioni. Almeno fino a oggi quando, intervistata da Radio Capital, ha voluto far chiarezza una volta e per tutte, svelando tutta la verità: “La cosa bella è che si parla di me al di fuori di quello che dico io, non è stupendo? Anche a microfoni mezzi accesi. Come se mi fossi esibita. Posso capire che uno dice una cosa, sta lì, al diretto interessato…ma non lo so nemmeno io a chi l’ho detto!“.

Insomma, al di là del gigantesco “caso” montato da telespettatori, giornalisti e utenti social, Sabrina Ferilli ha precisato che non ci sono stati né presunte liti con Amadeus né screzi di altro genere. Del resto se c’è una caratteristica che ci fa amare alla follia l’attrice romana è proprio la sua genuinità, quella schiettezza con cui esprime il proprio pensiero senza peli sulla lingua.

È stata una “leggerezza”, questo è certo, ma la Ferilli non poteva mica immaginare che i microfoni avrebbero carpito il fuorionda incriminato. Eppure una sua carissima amica aveva “previsto” tutto: come da lei stessa raccontato, Maria De Filippi – che la conosce benissimo – l’aveva avvertita, consigliandole di evitare le parolacce.