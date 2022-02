Sanremo 2022, Amadeus chiude le polemiche sul fuorionda di Sabrina Ferilli

Sanremo 2022, i look più iconici sul palco dell’Ariston

Non potrebbe esserci il Festival di Sanremo senza almeno una polemica in corso, e questa volta la protagonista è stata Sabrina Ferilli, co-conduttrice dell’ultima serata. Sui social ha subito fatto il giro un video della diretta in cui si sente l’attrice e conduttrice dire qualcosa con tono polemico. Nessuno sa cosa sia accaduto realmente, ma subito sono arrivate le prime ipotesi, spente poi da Amadeus durante la conferenza stampa in risposta a un giornalista.

Sabrina Ferilli, il fuorionda che ha spiazzato

Sanremo è un po’ come se fosse la casa della polemica, ogni anno ce n’è almeno una e quest’anno sembrava stesse andando tutto fin troppo per il verso giusto. Sembrava, appunto, perché sul finale è arrivata Sabrina Ferilli ed è bastato un piccolo fuorionda, di cui in realtà non si capisce granché, a parte il fatto che l’attrice stesse utilizzando un linguaggio un po’ colorito e un tono apparentemente nervoso, per far partire una polemica soprattutto sui social. Tra chi ha cercato di analizzare ogni parola detta dall’attrice dietro le quinte e chi ha pensato subito di avere la soluzione in mano in merito a ciò che era successo, alla fine è arrivato Amadeus che durante l’ultima conferenza stampa del Festival di Sanremo ha cercato di chiudere la polemica in una manciata di minuti.

Inizialmente è sembrato estraneo ai fatti, quando un giornalista ha chiesto spiegazioni sul fuorionda che ha fatto il giro dei social, ma poi, dopo un confronto lontano dal microfono con Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, ha risposto in merito. “Mai stata nervosa, Sabrina Ferilli. Sabrina è sempre voluta rimanere in uno sgabello (dietro le quinte). Lei è una persona di una simpatia incredibile e dietro le quinte parlava con tutti, e parlava come parla normalmente, con il suo linguaggio, senza riferirsi proprio a nessuno. Commentava chi correva, chi passava, chi mi dava mazzi di fiori, quindi la terminologia colorita, che apprendo ora, probabilmente era riferita a qualcosa che stava accadendo dietro le quinte per ridere. Credetemi, nessuna tensione”.

Più che una spiegazione, sembra quasi un voler mettere una pezza, ma non possiamo avere ulteriori spiegazioni diverse da questa che abbiamo avuto dal conduttore di Sanremo.

Sanremo 2022: oltre le polemiche, il grande salto di Amadeus

Amadeus presenterà anche il prossimo Festival di Sanremo? Non lo sappiamo, ma i propositi ci sarebbero tutti. Un successo clamoroso per il suo terzo Festival, che ha saputo coinvolgere ogni tipo di generazione. Scelta impeccabile del cast e un atteggiamento poco ingessato che è stata la sua carta vincente.

Sanremo ai giovani piace, anche se qualcuno penserebbe il contrario. Sicuramente i ragazzi guardano il Festival con uno spirito diverso, fatto di commenti social, ironia, classifiche sulle varie piattaforme e, soprattutto quest’anno, con la speranza di vincere al Fantasanremo.

Amadeus è stato un perfetto capitano, probabilmente qualcun altro al suo posto sarebbe andato in panico stando a tutte le improvvisazioni, come nel caso del Fantasanremo, appunto. Invece lui è stato lì ad abbracciare questo nuovo modo di vivere il Festival, non è rimasto in un atteggiamento di chiusura legato solo ed esclusivamente a scalette ferree e al decoro sul palco. Lo abbiamo visto fare flessioni, indossare occhiali da sole, seguire gli artisti in ogni cosa facessero. Lui si diverte realmente e, soprattutto, è così tanto un professionista da non spaventarsi mai davanti all’imprevedibilità.