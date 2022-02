Alessandro Dell’Acqua veste Sabrina Ferilli a Sanremo 2022

Sanremo 2022, cinquanta sfumature di rosa sul palco dell’Ariston

Sanremo è un palco ambito ma capace di far tremare la gambe anche al professionista più navigato. Se questo è vero per la kermesse in generale, lo è ancora di più per la serata finale, quella in cui si proclama il vincitore. I cantanti in gara sono in trepidante attesa, ma anche i conduttori non sono da meno. Dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta, Amadeus ha scelto di condividere il palco con Sabrina Ferilli. Romana doc e attrice affermata, non è la sua prima volta nella Città dei Fiori. La Ferilli è alla sua terza esperienza e incanterà di sicuro tutti gli spettatori non solo per la sua bravura, ma anche per la sua bellezza.

Il look della Ferilli

Il fascino dell’attrice, da sempre garanzia di eleganza, sarà valorizzato ancora di più dagli abiti scelti per la serata. A vestire Sabrina Ferilli ci sarà l’estro e la creatività di uno stilista di cui lei ormai si fida ciecamente, Alessandro Dell’Acqua. Il direttore creativo di N.21 ha già vestito l’attrice in altre occasioni, le sue creazioni sono state ammirate durante le apparizioni a Tu Sì Que Vales e Amici di Maria De Filippi.

Per la serata finale del Festival ogni aspetto verrà curato nei minimi dettagli, quindi oltre agli immancabili tacchi a spillo, il look verrà completato da creazioni preziose. L’attrice per l’ultimo atto della manifestazione ha deciso di indossare gioielli realizzati da Pasquale Bruni in cui l’oro e i diamanti daranno quel tocco di scintillio degno dell’ultima puntata della kermesse.

Un anticipo in conferenza stampa

La bellezza e la simpatia della Ferilli sono state apprezzate fin dalla conferenza stampa del 5 febbraio in cui l’attrice ha dato un piccolo assaggio di cosa aspettarci dal look della serata.

Semplice, ma raffinata si è presentata con un maglioncino bianco a collo alto con dettagli cut-out sulle spalle, il tutto abbinato ad una gonna a tubino a vita alta con la classica stampa scozzese ma sui toni del giallo, nero e bianco. A completare il look ci hanno pensato le classiche décolleté nere col tacco a spillo. Ad incorniciarle il volto, caratterizzato da un make-up sui toni nude, oltre ad una chioma ondulata con sfumature caramello sono stati gli orecchini in oro e diamanti di Pasquale Bruni.

Chi è Alessandro Dell’Acqua

Alessandro Dell’Acqua è uno stilista napoletano che ha collaborato con numerosi marchi come Les Copains, Gilmar e Pianforini. L’esperienza maturata nel corso degli anni lo spinge a fondare nel 1996 un brand con il suo nome con una linea femminile e una maschile che però decide di lasciare nel 2007. Due anni dopo sceglie di lanciare il suo nuovo marchio, N.21 la cui sede si trova in un quartiere di Milano.

Gli abiti di Sabrina Ferilli a Sanremo 2022

La Ferilli non è la prima volta che calca il palco dell’Ariston, la sua prima partecipazione risale a ben 26 anni fa. Era il 1996 quando Baudo la scelse come valletta al suo fianco e in quell’occasione incantò tutto l’Ariston con una creazione di Dolce & Gabbana. L’indimenticabile abito “nude” con corpetto in raso e una lunghissima gonna tessuto stretch è stata abbinata ad un paio di sandali dal tacco vertiginoso. Una scelta sensuale che metteva in risalto le sue forme.

Nel 2012, invece, ha calcato il palco dell’Ariston come ospite durante l’edizione condotta da Gianni Morandi. Oltre ad aver incantato il pubblico con una canzone dedicata alla sua città del cuore, Roma è rimasto nella mente di tutti l’abito. Si trattava di un vestito lungo azzurro, tempestato di paillettes, morbido ed elegante con una scollatura generosa, realizzato ancora una volta da Alessandro Dell’Acqua.