Sanremo 2022, la scaletta della quinta serata

Sanremo 2022, i look del 4 febbraio, quarta serata

Serata delle serate, la finale del Festival di Sanremo accoglie Sabrina Ferilli come co-conduttrice. Amadeus schiera tutti i 25 cantanti in gara, dai quali emerge il vincitore finale incoronato dalla giuria della sala stampa, dalla giuria demoscopica e dal televoto. L’ultimo appuntamento dal Teatro Ariston si preannuncia ricco di sorprese, di ospiti e di tanta buona musica da riascoltare.

Chi canta

La finale del 5 febbraio prevede l’ascolto, il quarto, di tutte le canzoni in gara al Festival di Sanremo, proprio com’è indicato nel programma dettagliato della settimana. La scaletta della quinta è annunciata dopo la conferenza stampa dedicata ai commenti sulla quarta serata e ad alcune anticipazioni sulla quinta, come indicato dal vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo. Questo l’ordine sparso degli artisti sul palco dell’Ariston.

Giusy Ferreri – Miele Highsnob & Hu – Abbi cura di te Fabrizio Moro – Sei tu Aka 7even – Perfetta così Massimo Ranieri – Lettera di là del mare Dargen D’Amico – Dove si balla Irama – Ovunque sarai Ditonellapiaga e Rettore – Chimica Michele Bravi – Inverno dei fiori Rkomi – Insuperabile Mahmood & Blanco – Brividi Gianni Morandi – Apri tutte le porte Tananai – Sesso occasionale Elisa – O forse sei tu Rappresentante di lista – Ciao ciao Iva Zanicchi – Voglio amarti Achille Lauro – Domenica Matteo Romano – Virale Ana Mena – Duecentomila Sangiovanni – Farfalle Emma – Ogni volta è così Yuman – Ora e qui Le Vibrazioni – Tantissimo Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia Noemi – Ti amo non lo so dire

Gli ospiti e i co-conduttori della quinta serata

Amadeus è il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Per la finale, ha scelto di condurre con Sabrina Ferilli. Attrice e artista dai molteplici talenti, non è alla sua prima sul palco dell’Ariston di cui è una gradita conoscenza. La serata conclusiva incorona il vincitore assoluto della manifestazione, deciso un una seconda sessione di votazioni aperta dopo l’annuncio dei primi tre classificati, rivelati in ordine casuale.

La classifica provvisoria

La giuria della sala stampa, la demoscopica 1000 (gestite da Noto Sondaggi per il quarto anno consecutivo) e il televoto hanno votato le 25 canzoni in gara, facendo emergere la seguente classifica provvisoria:

Mahmood e Blanco – Brividi Gianni Morandi – Apri tutte le porte Elisa – O forse sei tu Irama – Ovunque sarai Sangiovanni – Farfalle Emma – Ogni volta è così La Rappresentate di Lista – Ciao ciao Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare Fabrizio Moro – Sei tu Michele Bravi – Inverno dei fiori Achille Lauro – Domenica Matteo Romano – Virale Dargen D’Amico – Dove si balla Aka 7even – Perfetta così Noemi – Ti amo non lo so dire Ditonellapiaga e Rettore – Chimica Iva Zanicchi – Voglio amarti Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia Rkomi – Insuperabile Le Vibrazioni – Tantissimo Yuman – Ora e qui Highsnob e Hu – Abbi cura di te Giusy Ferreri – Miele Ana Mena – Duecentomila ore Tananai – Sesso occasionale

Dove guardare il Festival in tv e streaming

La quinta serata del Festival di Sanremo va in onda su Rai1 dalle 20,50, subito dopo il PrimaFestival, con la conduzione di Ciro Priello, Paola Di Benedetto e Roberta Capua (leggi qui la nostra intervista). Con la finale, si chiude anche l’annata 2022 dell’anteprima della manifestazione, affidato un trio inedito che ha conquistato il pubblico. La kermesse è quindi visibile sul primo canale, al 501 in HD e sulla piattaforma RaiPlay su tutti i dispositivi elettronici (smart TV, PC, tablet e smartphone).