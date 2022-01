Sanremo 2022: il programma della settimana

Spiando Sanremo 2022: gli arrivi, le prove, le indiscrezioni

È vero che la grande protagonista è la musica, ma tutti sappiamo bene che il Festival di Sanremo è questo e molto di più: il palco dell’Ariston vede alternarsi sul palco le fantastiche co-conduttrici, così come i grandi ospiti, che riservano sicuramente delle sorprese ai telespettatori.

Il programma della settimana di Sanremo 2022 è ricchissimo: dall’1 al 5 febbraio l’Ariston vede in gara 25 artisti con altrettante canzoni inedite, che come sempre riescono a regalare uno spettacolo imperdibile al pubblico appassionato (e non solo).

Sanremo 2022, prima serata martedì 1 febbraio

Martedì 1 febbraio è la serata di apertura del Festival di Sanremo: accanto ad Amadeus c’è Ornella Muti, icona del cinema italiano e non solo. Super ospiti, già annunciati nei giorni scorsi dal direttore artistico, i Måneskin, che, dopo la vittoria dello scorso anno, tornano su quel palco dove tutto è iniziato. Durante la serata anche i Meduza, gruppo house tutto italiano che vanta collaborazioni con alcuni tra i più grandi artisti a livello mondiale.

La prima serata della kermesse, come di consueto, è dedicata all’esibizione della prima metà dei cantanti in gara (anche se per il momento non si conosce ancora la scaletta, né il numero visto che, essendo dispari, potrebbero essere 12 o 13). Sono votati dalla Sala stampa, che quest’anno è divisa equamente tra carta stampata, tv e radio.

Sanremo 2022, seconda serata mercoledì 2 febbraio

La seconda serata vede al fianco di Amadeus Lorena Cesarini, la giovane attrice conosciuta in Suburra; mentre la super ospite è Laura Pausini, che presenta il suo nuovo brano dal titolo Scatola. La serata di mercoledì vede esibirsi in gara i cantanti che non sono saliti sul palco durante la serata di apertura della kermesse, e anche in questo caso sono votati dalla Sala stampa.

Sanremo 2022, terza serata giovedì 3 febbraio

Terza serata, giro di boa per il Festival: è Drusilla Foer ad affiancare Amadeus nella conduzione.

L’appuntamento del giovedì sera è particolarmente ricco, perché sul palco ci sono tutti e 25 i Big in gara, e la giuria della sala stampa, tv, radio e web vota in maniera unica aggiungendosi al televoto del pubblico e alla nuova giuria “demoscopica 1000“, composta appunto da mille persone selezionate secondo equilibrati criteri di età e di provenienza geografica, che votano da remoto con una app dedicata.

I voti sono sommati a quelli delle prime due serate, formando una classifica provvisoria.

Sanremo 2022, quarta serata venerdì 4 febbraio

La quarta serata è quella dedicata ai duetti e alle cover: i cantanti in gara salgono sul palco dell’Ariston da soli o accompagnati da altri artisti per esibirsi con un brano italiano o internazionale degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90. A co-condurre la puntata con Amadeus Maria Chiara Giannetta, star della fiction targata Rai Blanca.

Si esibiscono:

Achille Lauro – Sei bellissima (Loredana Bertè) con Loredana Bertè

– Sei bellissima (Loredana Bertè) con Aka 7even – Cambiare (Alex Baroni) con Arisa

– Cambiare (Alex Baroni) con Ana Mena – Medley, con Rocco Hunt

– Medley, con Gianni Morandi – Medley con Mousse T

– Medley con Iva Zanicchi – Canzone (Don Backy e Detto Mariano, nella versione di Milva)

– Canzone (Don Backy e Detto Mariano, nella versione di Milva) Massimo Ranieri – Anna verrà (Pino Daniele) con Nek

– Anna verrà (Pino Daniele) con Michele Bravi – Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi (Lucio Battisti)

– Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi (Lucio Battisti) Rkomi – Medley di Vasco Rossi, con i Calibro 35

– Medley di Vasco Rossi, con i Sangiovanni – A muso duro (Pierangelo Bertoli) con Fiorella Mannoia

– A muso duro (Pierangelo Bertoli) con Elisa – What a Feeling (Irene Cara, da Flashdance)

– What a Feeling (Irene Cara, da Flashdance) Emma – Baby One More Time (Britney Spears) con Francesca Michielin

– Baby One More Time (Britney Spears) con Ditonellapiaga e Rettore – Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli)

– Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli) Mahmood e Blanco – Il cielo in una stanza (Gino Paoli)

– Il cielo in una stanza (Gino Paoli) Giusy Ferreri – Io vivrò senza te (Lucio Battisti) con Andy dei Bluvertigo

– Io vivrò senza te (Lucio Battisti) con Giovanni Truppi – Nella mia ora di libertà (Fabrizio De Andrè) con Vinicio Capossela

– Nella mia ora di libertà (Fabrizio De Andrè) con Fabrizio Moro – Uomini soli (Pooh)

– Uomini soli (Pooh) Highsnob e Hu – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) con Mr Rain

– Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) con Irama – La mia storia tra le dita (Gianluca Grignani) con Gianluca Grignani

– La mia storia tra le dita (Gianluca Grignani) con La Rappresentante di Lista – Be My Baby (The Ronettes) con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra

– Be My Baby (The Ronettes) con Noemi – (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Aretha Franklin)

– (You Make Me Feel Like) A Natural Woman (Aretha Franklin) Dargen D’Amico – La bambola (Patty Pravo)

– La bambola (Patty Pravo) Le Vibrazioni – Live and Let Die (Paul McCartney) con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio

– Live and Let Die (Paul McCartney) con Yuman – My Way (Frank Sinatra) con Rita Marcotulli

– My Way (Frank Sinatra) con Tananai – A far l’amore comincia tu (Raffaella Carrà) con Rose Chemical

– A far l’amore comincia tu (Raffaella Carrà) con Matteo Romano – Your Song (Elton John) con Malika Ayane

Sanremo 2022, quinta serata sabato 5 febbraio

Il grande finale del Festival di Sanremo è previsto per sabato 5 febbraio e vede sul palco Sabrina Ferilli, che insieme ad Amadeus proclama il vincitore della 72esima edizione. Nel corso della finale, i 25 artisti tornano a esibirsi con i loro brani, ma questa volta è soltanto il televoto del pubblico a decidere la classifica, che va a sommarsi a quella delle serate precedenti.