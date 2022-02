Sanremo 2022, Luca Argentero salta il Festival: lutto in famiglia

Il bello di Sanremo 2022: l’Ariston si tinge di meraviglia

Luca Argentero salta il Festival di Sanremo 2022. L’attore non prenderà parte alla seconda serata dello show condotto da Amadeus a causa di un lutto in famiglia. L’annuncio è arrivato a poche ore dal nuovo appuntamento con la kermesse dove il divo italiano era atteso come ospite.

Sanremo 2022: Luca Argentero non ci sarà

L’attore avrebbe dovuto prendere parte alla seconda serata del Festival di Sanremo 2022 in qualità di super ospite. All’ultimo minuto però la sua partecipazione è stata cancellata. Luca non salirà sul palco dell’Ariston, accanto ad Amadeus. Il protagonista di Doc – Nelle tue mani infatti è stato colpito da un lutto che coinvolge la famiglia di sua moglie. Per restare accanto a Cristina Marino dunque ha preferito rinunciare all’ospitata.

Gli ospiti della seconda serata di Sanremo 2022 (senza Argentero)

Se la prima serata di Sanremo 2022 ha visto salire sul palco i Måneskin (con uno strepitoso Damiano David che si è sciolto in lacrime), nella seconda serata della kermesse erano stati annunciati moltissimi super ospiti. Mentre Luca Argentero non ci sarà, purtroppo, a causa di un lutto, arriveranno al Festival tanti altri volti amatissimi. Prima fra tutte Laura Pausini, ma anche Lorena Cesarini, scelta da Amadeus come co-conduttrice della kermesse dopo Ornella Muti. Sul palco si avvicenderanno dunque ospiti e cantanti in gara (qui la scaletta completa della seconda serata di Sanremo 2022).

“Questo del 2022 è un Festival di Sanremo che vuole essere nel segno della speranza di tornare alla normalità – aveva annunciato Amadeus, parlando dell’evento -. Spero in un Festival di gioia anche per il fatto che il Teatro Ariston sarà pieno e non ci troviamo, dunque, nella situazione dello scorso anno. Forse questo è il segno della vera rinascita o comunque un tentativo di rinascita. La mia speranza, poi, è in un Festival da ascoltare, da vedere e, perché no, da ballare”.

Luca Argentero vicino a Cristina Marino dopo il lutto

Luca Argentero ha dunque deciso di rinunciare a Sanremo 2022 per restare accanto alla moglie Cristina Marino colpita da un lutto. I due attori sono legati da diverso tempo e il loro amore è stato coronato prima dalla nascita della figlia Nina, poi dalle nozze.

“Luca è un papà incredibile, molto presente e fa esattamente quello che faccio io – aveva raccontato di recente Cristina, parlando dell’attore -. Nina, nonostante io sia davvero una mamma presente, ha un “mammo” a casa: le prepara da mangiare, la cambia, la fa giocare e le fa fare il bagnetto”. L’influencer, intervistata dal Corriere della Sera, non aveva nascosto la sua gelosia nei confronti del compagno e il fastidio provato per alcuni apprezzamenti da parte delle fan.

“Mi indispongono le donne che davanti a me palesemente sono invadenti – aveva spiegato -. Quelle che urlano ‘Oddio ti amo’, ‘Oddio che bello’, come se io non ci fossi. Non sono giustificabili solo perché è famoso. Ci sono tanti modi per manifestare il prossimo essere fan, ben venga quello educato […] Su di lui sono tranquillissima, assolutamente – aveva assicurato -, ma mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne”.