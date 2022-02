Sanremo 2022, la scaletta della terza serata

Sanremo 2022, i look del 2 febbraio, seconda serata

Siamo al giro di boa. Abbiamo ascoltato le 25 canzoni in gara e conosciuto le prime due conduttrici dell’edizione del Festival di Sanremo 2022 organizzata – come da tradizione – al Teatro Ariston, dal 1° al 5 febbraio. Ad accompagnare Amadeus nella serata delle cover è Drusilla Foer, attesissima sul palco della manifestazione e al suo debutto nel ruolo.

Chi canta

La scaletta della terza serata è quella più particolare dell’intero programma della settimana. Gli artisti in gara, infatti, cantano ancora il loro brano in gara ma, alla giuria della sala stampa, si unisce il giudizio della demoscopica 1000 e del televoto. Il secondo ascolto è di certo quello più atteso e – inoltre – può fornire una prima traccia di quella che potrebbe essere la classifica definitiva. Il 3 febbraio si esibiscono, in ordine sparso:

Achille Lauro – Domenica

Yuman – Ora e qui

Noemi – Ti amo non lo so dire

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Massimo Ranieri – Lettera di là dal mare

Mahmood e Blanco – Brividi

Ana Mena – Duecentomila ore

Rkomi – Insuperabile

Dargen D’Amico – Dove si balla

Giusy Ferreri – Miele

Sangiovanni – Farfalle

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Le Vibrazioni – Tantissimo

Emma – Ogni volta è così

Matteo Romano – Virale

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Ditonellapiaga con Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Fabrizio Moro – Sei tu

Tananai – Sesso occasionale

Irama – Ovunque sarai

Aka 7even – Perfetta così

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Gli ospiti e i co-conduttori della seconda serata

Amadeus è il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo. Con lui, nel corso della terza serata, c’è Drusilla Foer. Attesissima conduttrice di quest’edizione, si è già detta molto emozionata per questo debutto importantissimo e per la possibilità di portare se stessa sul un palco così importante.

Ampio spazio è concesso agli ospiti musicali, con Cesare Cremonini che sale per la prima volta sul palco dell’Ariston come super ospite. Un artista straordinario, eclettico, e pronto a regalare grandissime emozioni. A qualche mese dall’atteso ritorno negli stadi per i concerti legati al suo nuovo album, il cantautore bolognese ha rilasciato un singolo, Colibrì. A Sanremo, anche Roberto Saviano con un monologo in ricordo della strage di Capaci, di cui ricorrono i 30 anni il 23 maggio 2022.

La classifica provvisoria

Dalle due votazioni della giuria della sala stampa, è emersa la seguente classifica, da ritenersi assolutamente provvisoria:

Elisa – O Forse Sei Tu Mahmood e Blanco – Brividi La Rappresentante Di Lista – Ciao Ciao Dargen D’Amico – Dove si balla Gianni Morandi – Apri tutte le porte Emma – Ogni volta è così Ditonellapiaga e Rettore – Chimica Massimo Ranieri – Lettera di là del mare Irama – Ovunque sarai Fabrizio Moro – Sei tu Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia Noemi – Ti amo non lo so dire Sangiovanni – Farfalle Michele Bravi – Inverno dei fiori Rkomi – Insuperabile Achille Lauro – Domenica Matteo Romano – Virale Highnob e Hu – Abbi cura di te Giusy Ferreri – Miele Iva Zanicchi – Voglio amarti Aka 7even – Perfetta così Le Vibrazioni – Tantissimo Yuman – Ora e qui Tananai – Sesso occasionale Ana Mena – Duecentomila volte

Dove guardare il Festival in tv e streaming

La manifestazione canora condotta da Amadeus è visibile sul 1° canale dalle 20,50 e subito dopo il PrimaFestival, condotto da Paola Di Benedetto, Ciro Priello e Roberta Capua (leggi la nostra intervista). L’anteprima trasmessa dalla Sala Biribissi del Casino di Sanremo lascia spazio alla prima serata nella quale cantano tutti i 25 artisti in gara. Lo spettacolo è trasmesso al canale 1, al 501 in HD e in contemporanea in streaming sulla piattaforma RaiPlay, fruibile da tutti i dispositivi elettronici (smartphone, PC, tablet e smart TV).