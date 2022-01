PrimaFestival 2022, quando inizia e il programma

Spiando Sanremo 2022: gli arrivi, le prove, le indiscrezioni

Manca poco all’esordio del Festival di Sanremo 2022, ma ad anticipare la gara canora più importante (e longeva) d’Italia ci pensa il PrimaFestival, la striscia quotidiana che va in onda dal Teatro Ariston con interviste esclusive, news e “chicche” sui cantanti e i personaggi che danno vita alla kermesse.

Quando inizia il PrimaFestival 2022

Il PrimaFestival è l’appuntamento quotidiano che accompagna i telespettatori durante le cinque giornate del Festival di Sanremo 2022. Una breve striscia che va in onda a partire dalle 20.35 su Rai 1, subito dopo il TG 1, raccontando il dietro le quinte della kermesse musicale più importante d’Italia.

Sebbene il Festival inizi martedì 1 febbraio 2022, però, la sua anteprima lo anticipa di qualche giorno. Il primo appuntamento con il PrimaFestival va in onda già da sabato 29 gennaio 2022 con le prime news e interviste in diretta dal Glass Studio del Teatro Ariston di Sanremo.

Un trio di conduttori d’eccezione

Come annunciato da Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2022, la striscia quotidiana è affidata a un trio d’eccezione: “Sono felice di aver scelto per la conduzione di PrimaFestival Roberta Capua, Paola Di Benedetto e Ciro Priello. È diventato negli anni un appuntamento che è un passepartout per ‘aprire’ ogni sera la porta del Festival“.

Roberta Capua non ha bisogno di presentazioni, lei che è una delle signore della tv più amate di sempre. Napoletana, bellissima (è un’ex Miss Italia) e con un’eleganza innata, per la Capua il PrimaFestival rappresenta un atteso ritorno alla fascia serale, “quella che conta” se così si può dire. La conduttrice ha trascorso molti anni lontana dal piccolo schermo e, dopo La Vita in Diretta Estate 2021 al fianco del giornalista Gianluca Semprini, Amadeus ha voluto darle un’altra occasione importante. Occasione che era stata messa a repentaglio dal Covid, dal quale per fortuna Roberta Capua è uscita indenne.

L’occasione è ghiotta anche per gli altri due conduttori di PrimaFestival, Ciro Priello e Paola Di Benedetto. Lui è diventato un celebre youtuber grazie ai The Jackal, ma il suo talento non è passato inosservato al punto da sbarcare in tv e, in breve, diventare uno dei personaggi più amati dal grande pubblico. Lo abbiamo visto a Tale e Quale Show, poi vincitore della prima edizione di LOL – Chi ride è fuori e adesso si prepara a una nuova avventura da mettere nel curriculum.

Lo stesso vale per la dolcissima Paola Di Benedetto, che ha iniziato la sua scalata verso il successo dapprima come Madre Natura di Ciao Darwin, poi protagonista di Uomini & Donne e dell’Isola dei Famosi e, infine, acclamata vincitrice del GF Vip 4. Oggi Paola è una delle influencer più seguite sui social e ha anche iniziato a farsi apprezzare come conduttrice radiofonica. Il PrimaFestival sarà sicuramente l’ulteriore occasione per farsi ammirare dal grande pubblico.

Il programma del PrimaFestival 2022

Ma cosa succede al PrimaFestival? Ogni sera a partire dalle 20.35, subito dopo il TG 1, Roberta Capua, Ciro Priello e Paola Di Benedetto offrono al pubblico anticipazioni e curiosità sul Festival di Sanremo 2022, in una striscia preserale che dura circa dieci minuti.

Pochi ma concisi, proprio come un breve notiziario che passa in rassegna i momenti dietro le quinte della kermesse musicale, “acchiappando” i protagonisti del Festival per qualche breve intervista. “Sarà un programma ‘dall’interno’ che, attraverso i protagonisti, porterà il pubblico da casa, prima di tutti, in questa 72esima edizione con anticipazioni e curiosità: è la chiave che apre le porte del Teatro Ariston e, per questo, auguro buon lavoro ai tre conduttori”, ha spiegato Amadeus.