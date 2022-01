Sanremo 2022, Roberta Capua è guarita dal Covid: pronta per il PrimaFestival

Sanremo 2022, i cantanti in gara della 72esima edizione

Buone notizie dal Festival di Sanremo 2022. Roberta Capua ha annunciato su Instagram di essere guarita dal Covid ed è pronta per cimentarsi nella conduzione del PrimaFestival, per il quale è stata scelta dal direttore artistico Amadeus insieme a Ciro Priello e Paola Di Benedetto. L’avventura al Festival è salva e la conduttrice è più carica che mai.

La gioia di Roberta Capua su Instagram

Il Covid è ormai (purtroppo) una costante nelle nostre vite e, come tutti noi, anche per le star dello spettacolo rappresenta un rischio. Pochi giorni fa era circolata la voce della positività si Roberta Capua, che di fatto ha messo a repentaglio la sua presenza al PrimaFestival. Nessuna dichiarazione da parte della conduttrice partenopea, almeno fino a questo momento: dopo un lungo silenzio è stata lei stessa a dare la lieta notizia su Instagram.

Con somma gioia dei fan, la Capua è guarita dal Covid ed è pronta per l’esordio al Prima Festival, sabato 29 gennaio, al fianco di Ciro Priello dei The Jackal (vincitore della prima edizione di LOL – Chi ride è fuori) e di Paola Di Benedetto, influencer e speaker radiofonica amatissima dai giovani, che abbiamo conosciuto come Madre Natura a Ciao Darwin e poi come vincitrice dell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip.

“Negativa!…E carica come non mai per il PrimaFestival! Le tre dosi di vaccino mi hanno permesso di affrontare il contagio senza complicazioni e, fortunatamente, in tempi rapidi. Un enorme grazie a tutti per le tantissime testimonianze d’affetto!”, ha scritto la conduttrice nelle stories di Instagram.

Tutto pronto per il PrimaFestival

Il peggio è passato e, con esso, anche la possibilità di una sostituzione in corsa della Capua al PrimaFestival, come ipotizzato da Dagospia. La presenza della conduttrice era in bilico prima di conoscere l’esito del tampone molecolare ed era palpabile il rischio che dovesse rinunciare almeno alle prime puntate dell’anteprima sanremese.

Tutto sembra filare liscio e andare secondo i piani prestabiliti dal direttore artistico Amadeus, che l’ha scelta appositamente come volto del PrimaFestival. Per Roberta Capua si tratta di una bella occasione, dopo una lunga assenza dalla Rai e il graditissimo ritorno in tv come conduttrice con La Vita in Diretta Estate nel 2021, al fianco del giornalista Gianluca Semprini. Il pubblico non l’ha mai dimenticata, consapevole del suo indiscusso talento e di una classe che è propria solo delle grandi signore della tv.

Come si vede nelle stories di Instagram, la Capua ha già potuto riabbracciare i suoi due compagni di avventura con i quali ha iniziato le prove della striscia quotidiana che va in onda prima dell’inizio di ogni serata del Festival e subito dopo l’edizione della sera del TG1 con anteprime, interviste esclusive e “chicche” divertenti.

L’appuntamento con la prima del PrimaFestival (scusando il gioco di parole) è per sabato 29 gennaio dalle 20.35 alle 20.45. Il contenitore sanremese proseguirà, poi, fino al 5 gennaio, data della finalissima in cui scopriremo chi è il nuovo vincitore del Festival, dopo il trionfo dei Måneskin nella scorsa edizione (e quest’anno tra i super ospiti).

