Chi era Stefano Cassoli, l’ex marito di Roberta Capua scomparso in un tragico incidente

IPA Stefano Cassoli e Roberta Capua

Stefano Cassoli è l’ex marito di Roberta Capua, scomparso in un tragico incidente, come raccontato dalla conduttrice che ha confessato in un’intervista il dolore per la perdita.

Chi era Stefano Cassoli

Stefano Cassoli è stato il grande amore di Roberta Capua. Una storia importante, coronata dalle nozze nel 2011 e dalla nascita nel 2008 del figlio Leonardo. Imprenditore immobiliare originario di Bologna, Stefano si è sempre tenuto lontano dai riflettori, coltivando la storia d’amore con Roberta nella privacy. Una coppia solida, messa alla prova nel 2023 da grandi dolori come la morte, a poca distanza di tempo, di entrambi i genitori della Capua.

Da quegli eventi e da incomprensioni era nata poi una crisi che, come aveva svelato la conduttrice, aveva portato all’addio fra i due. “Avrei avuto bisogno di una spalla su cui piangere – aveva raccontato all’epoca Roberta Capua a Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin -e invece mi sono trovata da sola. La famiglia è sempre stata una priorità, al centro di tutto. Mi sarei vista invecchiare con lui, seguire i progressi di Leonardo insieme. Pensavo che sarebbero state gioie condivise e così non sarà. A un certo punto ti rendi conto che le priorità non sono più le stesse, i valori sono diversi. Uno cerca di tenere insieme le cose, ma è meglio essere onesti con se stessi e lasciare andare”.

La Capua non aveva nascosto i sentimenti forti che la legavano all’ex marito. “Ho cercato di tenere duro per mio figlio, salvando l’unità della mia famiglia, ma non è stato possibile – aveva rivelato -. Stefano, il mio ex marito, resta l’amore più grande della mia vita. Mi ha dato la gioia di diventare madre nonostante i medici mi avessero detto che ero sterile, però la nostra storia non è definitivamente chiusa. […] Avevo riposto in questo matrimonio le speranze di una unione eterna. Sognavo di invecchiare con lui, è stato impossibile. Ora non penso più all’amore, vivo unicamente per vedere felice Leonardo”.

L’addio a Stefano Cassoli, morto in un tragico incidente

Intervistata dal settimanale F, a sorpresa, Roberta Capua ha raccontato di aver perso l’ex marito, morto tre mesi fa in un tragico incidente. “Lo scorso maggio il mio ex marito ha avuto un incidente ed è morto. Resterà il grande amore della mia vita – ha raccontato -. Fino ad oggi non ero riuscita a parlarne pubblicamente. Sono rimasta molto addolorata e non mi sento ancora pronta. La sua scomparsa si aggiunge ad altre cose bruttissime che sono accadute: nel 2023, uno dopo l’altro, ho perso anche i miei genitori, che amavo moltissimo. Voglio provare a essere ottimista e pensare che dietro l’angolo ci sia qualcosa di bello per me”.

A dimostrazione del grandissimo amore che ha unito Stefano Cassoli e Roberta Capua resta il figlio Leonardo. Il 17enne dopo aver concluso i suoi studi alla International School di Bologna, si prepara a trasferirsi a Madrid dove studierà presso la Business Administration, costruendosi un brillante futuro. Per amore del figlio e per seguire la sua crescita, Roberta Capua aveva scelto qualche tempo fa di allontanarsi dal mondo dello spettacolo.