Anticipazioni Verissimo del 17 gennaio, il racconto di Martina Colombari

IPA Martina Colombari

Silviao Toffanin torna il 17 gennaio con una nuova puntata di Verissimo. Il talk show di Canale5 si era preso una lunga pausa per le Feste natalizie ed è già tornato in onda con le nuove storie, le nuove interviste e gli ospiti che di volta in volta si alternano al centro dello studio. Ma chi cisarà questo sabato? Tutte le anticipazioni.

Verissimo, le anticipazioni del 17 gennaio

Al centro dello studio ci sarà Martina Colombari, protagonista della prima intervista dopo la lunga e gratificante esperienza a Ballando con le Stelle. L’ex Miss Italia, oggi donna consapevole e figura pubblica tornata alla ribalta grazie al ruolo in Buen Camino di Checco Zalone, racconterà della sua recente esperienza televisiva e del rapporto che ha ricostruito con il figlio Achille, che sta provando a superare un periodo difficilissimo nonostante la sua giovane età.

Accanto a lei, un altro volto noto del mondo dello spettacolo: Roberta Capua, pronta a condividere la propria forza interiore e un cammino fatto di trasformazioni. La conduttrice, ex Miss Italia anche lei, aveva parlato della separazione da suo marito e padre di suo figlio Leonardo, Stefano Cassoli, poi venuto a mancare in un tragico incidente avvenuto a maggio del 2025.

Gli altri ospiti

Spazio anche al cinema, con la presenza in studio del regista Gabriele Muccino e dell’attrice Miriam Leone, che dal 29 gennaio arriveranno nelle sale con il film Le cose non dette. L’incontro sarà la giusta occasione per parlare del progetto cinematografico e di temi più ampi che riguardano i rapporti umani, le parole mancate – non dette, appunto – e le dinamiche emotive che spesso restano in sospeso.

La puntata darà poi rilievo al percorso professionale e familiare di Raniero Monaco di Lapio, tra i protagonisti della serie di Canale5 A testa alta – Il coraggio di una donna, accanto a Sabrina Ferilli.

Non mancherà un momento più leggero, ma comunque ricco emozioni come si confà ai programmi come questo, dedicato a Gemma Galgani, direttamente da Uomini e Donne. Tra sogni, attese e improvvisi sussulti del cuore ai quali non vuole rinunciare, il suo percorso continua a mettere in evidenza una donna che non smette di credere nei sentimenti, a prescindere dall’età.

Infine, in studio anche Marco Foresta, ospite a nove anni dalla tragedia di Rigopiano, avvenuta il 18 gennaio 2017. Sopravvissuto alla valanga che distrusse l’hotel in Abruzzo e che gli portò via entrambi i genitori, Marco porterà in studio la sua testimonianza, a 9 anni da quello che è accaduto, per ricordare – soprattutto – chi non c’è più.

Quando e dove vedere Verissimo

La nuova puntata di Verissimo va in onda il 17 gennaio, dalle ore 16,30, su Canale5. La conduzione è sempre quella di Silvia Toffanin, che accompagna gli ospiti in un viaggio di emozioni che ogni settimana incolla milioni di telespettatori alla tv. Non solo. Lo show è anche visibile in contemporanea su Mediaset Infinity e qui rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Il programma vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale e gli highlights delle varie interviste che vengono rilasciati in diretta.